詐騙虛擬貨幣案層出不窮 檢方建議訂定專法規範
北檢偵辦IMBA虛擬貨幣詐騙案，今天依詐欺等罪起訴知名律師王晨桓等32人。北檢指出，虛擬貨幣詐騙案層出不窮，暴露虛擬貨幣監管問題，建議主管機關訂定專法規範，維護金融秩序。
王牌交易所創辦人潘奕彰、負責人王晨桓、男子林耿宏等人，涉嫌誘騙被害人投資無法變現的虛擬貨幣，獲利近8億元、洗錢金額高達22億元。台北地檢署今天依詐欺、洗錢等罪，起訴潘、王、林等32人，並求處重刑。
北檢在新聞稿中指出，近年我國發生的虛擬貨幣詐騙案層出不窮，暴露國內虛擬貨幣監管問題，尤以對照證券交易所對於企業股票掛牌上市，訂有明確標準並嚴格審查，更凸顯國內對虛擬貨幣發行、上架、交易把關機制明顯不足。
北檢表示，現階段對虛擬貨幣的監管，以洗錢防制與指導原則為主軸，但指導原則並無法之拘束力，倘若僅仰賴業者自律，對投資人的保護顯有不足。本案被告王晨桓遭查獲前曾出任VASP公會籌備小組副召集人兼法務，更突顯單純仰賴業者自律的方式，無法有效發揮作用。
北檢指出，相關主管機關實應積極檢討現行規範不足之處，訂定專法，明定不肖業者的罰則及退場機制，以維護整體金融秩序，保障國人財產安全。
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