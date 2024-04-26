虛擬幣詐案律師王晨桓「裝神弄鬼」 收茶葉公司保護費7227萬

律師王晨桓。圖／翻攝臉書

檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人；台北地檢署偵查發現，涉案律師王晨桓除涉及組織犯、洗錢罪外，另「裝神弄鬼」向茶葉行收取保護費，不法獲利達7227萬元。

起訴書指出，王晨桓明知幣圈聞人林耿宏是吸金案通緝犯，竟於2023年6月間與同案共犯、女業務員林若蕎等人涉嫌藏匿林，由王晨桓將名下位於新北市新店區中正路的房屋出租與林若蕎，以供林耿宏躲避檢警查緝。

王晨桓2019間以律師資格受苗栗縣某茶葉公司何姓負責人委任擔任法律顧問，由於何的茶葉公司地處山區，常會聽見疑似槍聲以及疑似遭人監控，王認為有機可乘，加上何認為周圍環境有人身危安恐懼，王即起意詐騙牟財。

專案小組調查，王晨桓向何佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，藉以排除公司周圍相關危險狀況， 不過，需要何支付高額的保護費。

何姓業者後來向王晨桓反映公司周圍出現不明人車、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒時，王晨桓即透過通訊軟體與何聯絡，傳送訊息「裝神弄鬼」。

檢方調查指出，王晨桓傳給何的訊息包括「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛 星」、「剛剛據報，打下一架無人機」、「『長輩』持續警戒」、「沒問題，『長輩』已協助處理掉，都對方 人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」、「美國人複驗，黑車有問題」等，何對王的詐術盡信。

檢方調查，王晨桓以騙術造成何等人受騙，誤信王晨桓確有能力處理危安狀況，任由王以維護安全的名義付費，致王於2020年間至2024年1月為止，共向何姓茶葉公司老闆收取至少7227萬餘元不法所得，檢方也依詐欺對王晨桓論罪。