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怒喊「一起死」…他持刀砍死分手女友 基隆地院國民法官法庭判無期徒刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子與劉姓女子分手後，見劉女返回同居處拿衣物，要求復合未成，阻止劉女離去發生爭執，用菜刀砍殺劉女致死。基隆地方法院國民法官法庭審理3天後，今天判處陳男無期徒刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，40多歲陳男與大他1歲的劉女交往時，在基隆市安樂區租屋同住。兩人因常發生衝突，劉女提出分手。劉女在去年7月9日離開兩人住處，7月12日下午1點多由顏姓、楊姓友人陪同，回到原來租住處拿自己的衣物，並單獨上樓進屋。

陳男求劉女復合遭拒，用左掐進劉女脖子說「要死大家一起死」，並從廚房流理台下方取出菜刀，砍殺劉女左後頸砍殺多刀，當場死亡。國民法官法庭審理時，有國民法官要求陳男在法庭上模擬殺害劉女經過。

公訴檢察官指陳男只因無法忍受劉女要求分手，竟像屠夫一般猛砍劉女7刀致死，犯後至今仍未向死者家人道歉，並未真心悔悟，建請國民法官從重判處無期徒刑。

陳男辯護律師指出，陳男是因為自認被最愛的人拋棄才犯案，比起其他更兇殘的無差別殺人行為，判陳無期徒刑過重，建請國民法官採中度量刑。

國民法官法去年1月實施後，本案是基隆地院第2件由國民法官參審與職業法官共同審理、評議的刑案。國民法官法庭審理後，今天下午宣判，處陳男無期徒刑。

陳男持菜刀砍殺已分手的劉姓女友，基隆地方法院國民法官法庭審理後，今天判處無期徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
陳男持菜刀砍殺已分手的劉姓女友，基隆地方法院國民法官法庭審理後，今天判處無期徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
陳男持菜刀砍殺已分手的劉姓女友，基隆地方法院國民法官法庭審理後，今天判處無期徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝
陳男持菜刀砍殺已分手的劉姓女友，基隆地方法院國民法官法庭審理後，今天判處無期徒刑。全案可上訴。記者邱瑞杰／翻攝

分手 國民法官 基隆

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