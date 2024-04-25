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彰化機車牌照褪色被檢舉挨罰車主跳腳 監理站這樣說
彰化縣有多名民眾的機車牌照自然褪色，其中一人被檢舉挨罰；他們認為牌照褪色是品質瑕疵，監理機關有責任免費換牌。彰化監理站今表示，同批車牌零星褪色，可能與牌照使用時間久、個別使用情形等因素有關，民眾應依規定申辦和付費移除換置，若是新換領就有褪色狀況，可洽監理站初步鑑定，如屬製造瑕疵，可聯繫廠商處理。
有民眾向本報反映，他的機車車牌褪色，原以為是使用久了的自然現象，未料朋友同為「NYM」字號的車牌也褪色，還有一名他們認識的阿伯被檢舉車牌模糊，因被認定自然褪色，未故意汙損，遭開罰600元，阿伯很不服氣，周邊朋友和同樣機車車牌字號NYM的車主打抱不平，也擔心自己車牌有類似狀況將被罰款。
彰化監理站表示，經查NYM機車車牌十多年前發包製造6500多個，向本報反映的車主2014年領牌，到去年已滿9年，且截至今天，NYM字號車主反映車牌褪色的人數屈指可數，屬零星個案，車牌褪色很可能與領照時日久、機車停放環境、清潔保養等因素有關，難以歸責為製造瑕疵，請車主申請移除換置新號牌，機車不選號新牌照300元，更換行照150元。
彰化監理站說，汽機車號牌驗收前都經多項測試，符合CNS中華民國國家標準，品質有一定的保證，在正常使用下應無脫漆、褪色等問題，新換領車牌如在正常使用下異常掉漆褪色，可洽監理站承辦人做初步鑑定，若屬歸責廠商的製造瑕疵，監理站將協助聯繫車牌製造廠處理或重製號牌。
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