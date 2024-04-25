快訊

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書控黃國昌「教室硬上女學生」 周玉蔻要賠30萬的理由曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、刪除文章並刊登判決主文，雙方調解破局，台北地方法院今判周玉蔻應賠償30萬元，並移除貼文，可上訴。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪時，談及司法改革議題說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻去年6月13日在臉書貼文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌請求周玉蔻賠償100萬元、刪除文章、在三大報頭版刊登判決主文、於臉書刊登判決全文。台北地院曾勸諭雙方和解，但周玉蔻擬好聲明書，卻被黃國昌認為「沒有道歉」而不同意和解。

周玉蔻曾受訪指出，她為和解所擬的聲明稿已盡她最大誠意，她不想再與年紀差那麼多的黃國昌爭辯，並勸黃國昌要把心胸放寬，要爭取更大的政治舞台，應要有寬大的心胸，接受更多的批評和評論。

台北地院指出，周玉蔻的言論是針對黃國昌擔任大學教授時期，曾在校園對學生妨害性自主，屬於客觀事實陳述，而非主觀意見表達，且對黃國昌名譽影響巨大；周玉蔻身為資深媒體人，是具影響力的公眾人物，貼文前應嚴謹周密的查證。

法院指出，周玉蔻提出的媒體報導，消息來源是未具名的周刊爆料，且報導內容是指黃國昌曾和學生交往，與妨害性自主有所差別，報導中黃國昌也明確表示「我從來沒有用過老師的權勢，去跟女學生發生不正當的關係」，因此不足以認定周玉蔻發表貼文前已經嚴謹查證。

台北地院認為，周玉蔻文章已經侵害黃國昌的名譽，審酌一切情狀後，認定周玉蔻應賠償黃國昌30萬元，並刪除臉書貼文，以回復名譽為適當。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 黃國昌

延伸閱讀

周玉蔻慘了！控黃國昌「在教室硬上女學生」 法院今判賠30萬元

黃國昌上身喊「太離譜」柯文哲吐真心話：回去宰了他！

黃國昌批：司法院秘書長吳三龍淪綠營棋子 眼中只有顏色

朱立倫批財政收支劃分法「25年未修」 黃國昌：民眾黨團已提案修法

相關新聞

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

陸軍砲兵訓練指揮部上兵退伍的戴姓男子，3年前赴大陸珠海工作，被當地情報單位所吸收，由戴按件計酬，利誘現役軍人收集相關軍事...

周玉蔻慘了！控黃國昌「在教室硬上女學生」 法院今判賠30萬元

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、...

楊梅某中小學驚傳採購弊案 退休校長、組長均涉入

桃園市楊梅區某中小學2020年間採購一起多達數百萬元體育器材，卻遭廠商夥同校方人員合作圍標涉嫌牟利，桃檢地檢署昨天發動搜...

北市警舉槍自戕 警政署要求各級幹部發現異狀立即介入

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下停車場舉槍自戕，這已經是今年以來第6起警員自戕案件；警政署傍...

彰化機車牌照褪色被檢舉挨罰車主跳腳 監理站這樣說

彰化縣有多名民眾的機車牌照自然褪色，其中一人被檢舉挨罰；他們認為牌照褪色是品質瑕疵，監理機關有責任免費換牌。彰化監理站今...

臉書控黃國昌「教室硬上女學生」 周玉蔻要賠30萬的理由曝光！

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。