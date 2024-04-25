組里長團赴陸接受招待 藝術交流協會理事長2人起訴

中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕涉嫌接受中國大陸南京市台辦資助，去年11月由新北市土城區青山里長姚韋華出面，邀集台北和新北市5名里長和9名親友共14人，前往對岸接受免費落地招待，期間由江蘇省南京市、淮安市台辦官員趁機宣傳「兩岸一家親」、「藍白合」等理念，暗示團員支持特定政黨候選人。新北地檢署今依違反反滲透法及公職人員、正副總統選罷法將姚、簡2人起訴。

檢調查出，去年9月間，受南京市台辦指示及資助的簡女，委由姚男出面邀約組成里長團，所有參加者僅須負擔16500元機票費，其餘旅遊、食宿、交通均免費招待，一行人於是在去年11月5日搭機前往南京市祿口機場，接受南京市台辦及簡女所提供的6天5夜免費食宿、車資免費招待，期間赴南京市、江蘇省淮安市等地旅遊，簡女及1名台辦人員全程陪同，南京市台辦也派遣公務車接駁。

檢調調查，餐敘時，台辦人員除在現場懸掛「兩岸一家親」紅布條，江蘇省淮安市台辦副主任、南京市台辦官員也藉機宣傳「藍白合」等政治理念，試圖影響國內總統及立委大選。