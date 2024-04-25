快訊

又見行人地獄！內湖三總前斑馬線看病婦人遭曳引車撞 重傷急救不治

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北慈護理師偷拍病患隱私照 醫改會譴責院方只會做這事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

台北慈濟醫院黃姓男護理師本月23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱私照；黃姓護理師發文並公開部分照片。警方獲報，目前依妨害秘密等罪將黃姓護理師送辦，院方也委任律師提出刑事告訴。

醫改會執行長林雅惠表示，這次男護理師爆料為具名、公開，已經觸犯法律，調查犯罪應交由警方負責，院方比較好的處理方式，應是先啟動內部調查，雖然院方第一時間宣布啟動調查，但未完成調查前，同時也對員工提出刑事告訴，對於院方未審先判，必須「予以譴責」。

林雅惠指出，若經調查發現，該名男護理師所持有的病人隱私照，確實是在台北慈濟醫院手術的病人，將顯示院方疏於督導管理，對於病人醫療隱私保護，只做半套，更何況衛福部於民國104年已公布相關規定，將醫院全院列為病人醫療隱私保護的場所。

林雅惠說，該名男護理師為具名爆料，可以說是把自己的職涯都賭下去了，這背後是否涉及職場不友善的情形，如果真的有此情形，台北慈濟醫院應要介入了解或啟動員工關懷方案，但目前卻不見院方有任何作為，只會對當事人提出告訴。

醫病關係中的「互信」十分重要，民眾最關心的是院方調查結果。林雅惠說，院方至今都未對外說明清楚，民眾往後到這家醫院還能安心就醫嗎？呼籲院方應該盡速對外說明調查情形，並強化內控機制。衛福部醫事司也應介入了解、處理。

台北慈濟醫院爆出男護理人員持有病患隱私照，醫改會執行長林雅惠表示，院方至今都未對外說明清楚，民眾往後到這家醫院是否能安心就醫。本報資料照片
台北慈濟醫院爆出男護理人員持有病患隱私照，醫改會執行長林雅惠表示，院方至今都未對外說明清楚，民眾往後到這家醫院是否能安心就醫。本報資料照片

慈濟 護理師 隱私

延伸閱讀

30歲湊不出10萬應急「實在悲慘」？網排隊認錯：我連1萬都沒

新婚郎越界軍中同袍車震不戴套 護理師妻撞車怒抓猴

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

爆料台北慈濟偷拍 護理師10萬覓保無著...改限制住居

相關新聞

獨／日籍兄弟開和牛EMPEROR出包...弟交保、兄有案在身但已離境

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」被檢舉，涉用過期肉，衛生局查扣過期肉品等證物，發現過期3至5個月，食材存放作業區，衛...

2發言人調侃何博文「被搓的最大顆湯圓」 國民黨也連帶賠償35萬

民進黨新北黨部前主委何博文去年參選立委時，被時任國民黨發言人蕭敬嚴、林家興在臉書調侃「被搓的最大顆湯圓」、「多次被搓湯圓...

台中2家頂級和牛店爆過期肉 搜索約談8人...日籍社長今早80萬交保

台中西屯區頂級燒肉店「和牛EMPEROR」遭員工檢舉使用過期食材，衛生局重罰144萬元、勒令停業，位於勤美商圈的「御帝和...

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交...

北慈護理師偷拍病患隱私照 醫改會譴責院方只會做這事

台北慈濟醫院黃姓男護理師本月23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱...

成績不及格遭退訓...她竟上PTT洩漏國安局長官身分 二審仍判3年8月

周姓女子4年前不滿遭國家安全局退訓，在PTT公布訓練中心主任、副主任的本名、化名及官階，她否認名字是機密，一審依國家情報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。