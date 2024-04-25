北慈護理師偷拍病患隱私照 醫改會譴責院方只會做這事

台北慈濟醫院黃姓男護理師本月23日透過社群平台發文，提到在開刀房看到許多沒有醫德的事，例如有護理師涉嫌拍攝病患麻醉後的隱私照；黃姓護理師發文並公開部分照片。警方獲報，目前依妨害秘密等罪將黃姓護理師送辦，院方也委任律師提出刑事告訴。

醫改會執行長林雅惠表示，這次男護理師爆料為具名、公開，已經觸犯法律，調查犯罪應交由警方負責，院方比較好的處理方式，應是先啟動內部調查，雖然院方第一時間宣布啟動調查，但未完成調查前，同時也對員工提出刑事告訴，對於院方未審先判，必須「予以譴責」。

林雅惠指出，若經調查發現，該名男護理師所持有的病人隱私照，確實是在台北慈濟醫院手術的病人，將顯示院方疏於督導管理，對於病人醫療隱私保護，只做半套，更何況衛福部於民國104年已公布相關規定，將醫院全院列為病人醫療隱私保護的場所。

林雅惠說，該名男護理師為具名爆料，可以說是把自己的職涯都賭下去了，這背後是否涉及職場不友善的情形，如果真的有此情形，台北慈濟醫院應要介入了解或啟動員工關懷方案，但目前卻不見院方有任何作為，只會對當事人提出告訴。