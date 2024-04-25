同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由
八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時配戴電子腳鐐以監控行蹤避免脫逃。稍早新北地院出面說明同意郭哲敏交保理由，表示同案交保的還有地下匯兌與洗錢共犯張旭昇，合議庭參酌2人犯罪惡性、串證可能性和全案審理進度，認為重保即無續押必要，同時為免郭棄保潛逃，因此以電子腳環進行科技監控。
由於郭哲敏日前開庭時，辯稱不知道友人張旭昇背地在搞地下匯兌，因此新北地院在裁定理由中，也要求郭、張各以5000萬、30萬交保後，不得對張旭昇或相關證人有任何危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。
新北院表示，經郭哲敏、張旭昇聲請具保停止羈押，合議庭考量2人涉案情節、身分、地位、資力，以及2人犯罪惡性、串證可能性，以及法益侵害程度、審理進度，認為2人如能提出一定數額的保金，即可有相當程度的心理約束力，而無續予羈押必要。
但考量2人本案犯嫌及所涉刑度重大，仍有限制出境、出海及住居的必要，加上我國四面環海，存有偷渡出海潛逃的風險，為避免被告提出高額具保金後，不顧國內事業、財產及親人仍棄保潛逃出境，因此郭哲敏除限制出境、出海、住居外，另命其接受電子腳環的科技設備監控。
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