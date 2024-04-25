同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

八八會館負責人郭哲敏涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院院本週二裁定讓他以5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時配戴電子腳鐐以監控行蹤避免脫逃。稍早新北地院出面說明同意郭哲敏交保理由，表示同案交保的還有地下匯兌與洗錢共犯張旭昇，合議庭參酌2人犯罪惡性、串證可能性和全案審理進度，認為重保即無續押必要，同時為免郭棄保潛逃，因此以電子腳環進行科技監控。

由於郭哲敏日前開庭時，辯稱不知道友人張旭昇背地在搞地下匯兌，因此新北地院在裁定理由中，也要求郭、張各以5000萬、30萬交保後，不得對張旭昇或相關證人有任何危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為。

新北院表示，經郭哲敏、張旭昇聲請具保停止羈押，合議庭考量2人涉案情節、身分、地位、資力，以及2人犯罪惡性、串證可能性，以及法益侵害程度、審理進度，認為2人如能提出一定數額的保金，即可有相當程度的心理約束力，而無續予羈押必要。