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台中兩家高檔和牛店囤過期肉 飯店廚師推測和這原因有關

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市接連兩家高檔和牛燒肉店涉嫌囤用過期牛肉，甚至竄改日期，檢察官今率隊登門稽查，傳訊兩家負責人在內的8人到案，以刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪偵辦。

兩家店都標榜下重本經營，卻涉嫌囤用過期貨，一名飯店主廚說，店家為了拚出利潤，常大量叫貨，一旦去化的不如預期，要將成本這麼貴的和牛丟棄，常會捨不得，使得用過期肉，成了業界的難言之隱。

這名主廚說，日本和牛因為好吃，屬高檔食材，近年在台灣市場很火紅。進口商因此都是整頭牛賣，而店家想要壓低進貨價格，叫的量就得大，但是能不能在效期內賣完，就成了風險。

一般而言，若以餐飲界把成本多壓在標價的35%而言，和牛餐飲單價高，利潤就很大。因此把店拉高檔次，單價拉高，再利用許多人崇日的心態，找來日本廚師坐鎮，就容易讓消費者接受，願意掏錢消費。

這名主廚說，他曾到日本旅遊，看到超市裡的和牛，感覺價格都還能接受，但回國之後，看到餐廳裡的和牛價位，讓他也有些咋舌。

他說，同樣身為廚師，為避免造成經營上的風險，他都極為小心地叫貨，避免萬一過期了，貨得忍痛丟掉的風險。但如此一來，進貨成本也就較高，利潤也就會被壓縮。

台中市高檔和牛燒肉店涉嫌囤用過期牛肉，甚至竄改日期，檢察官今率隊登門查緝。圖／台中市政府提供
台中市高檔和牛燒肉店涉嫌囤用過期牛肉，甚至竄改日期，檢察官今率隊登門查緝。圖／台中市政府提供

偽造文書 台中市 日本和牛 燒肉 食材

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