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店名曝光！台中頂級和牛食安連環爆 檢調兵分多路搜索2店

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」日前爆出使用過期食材，遭台中衛生局重罰144萬元、勒令停業，台中地檢署分案調查後，另在接獲檢舉指出位於勤美商圈的御帝和牛燒肉店，也涉嫌使用過期食材、竄改標籤，今兵分多路搜索2間店，朝偽造文書詐欺等罪嫌複訊中。

台中地檢署指出，全案經主任檢察官楊仕正、檢察官潘曉琪、陳祥薇，楊凱婷指揮調查局中機站、台中處及警方等，今天前後赴和牛emperor、御帝和牛燒肉店搜索。

檢方說，全案查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料，並傳訊上開公司負責人坂本姓、宋姓負責人及相關員工等8人，全案依刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪複訊中。

檢察官到勤美商圈高檔和牛燒肉店稽查。圖／台中市政府提供
檢察官到勤美商圈高檔和牛燒肉店稽查。圖／台中市政府提供

偽造文書 台中市 燒肉 衛生局 詐欺 食材

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