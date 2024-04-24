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店名曝光！台中頂級和牛食安連環爆 檢調兵分多路搜索2店
台中頂級燒肉店「和牛EMPEROR」日前爆出使用過期食材，遭台中衛生局重罰144萬元、勒令停業，台中地檢署分案調查後，另在接獲檢舉指出位於勤美商圈的御帝和牛燒肉店，也涉嫌使用過期食材、竄改標籤，今兵分多路搜索2間店，朝偽造文書、詐欺等罪嫌複訊中。
台中地檢署指出，全案經主任檢察官楊仕正、檢察官潘曉琪、陳祥薇，楊凱婷指揮調查局中機站、台中處及警方等，今天前後赴和牛emperor、御帝和牛燒肉店搜索。
檢方說，全案查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料，並傳訊上開公司負責人坂本姓、宋姓負責人及相關員工等8人，全案依刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪複訊中。
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