嘉義地院首件國民法官審理男子酒駕撞死女騎士案 本周五宣判

去年嘉義縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死女騎士案，為嘉義地院首件國民法官案昨天起連續3天進行開庭審理，昨天與今天交互詰問、罪責辯論，因張男已認罪且與死者家屬和解，明天下午進行科刑辯論將是審理重點，預定本月26日宣判。

去年元月19日晚間，48歲張男駕駛小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍，造成45歲女騎士鄭婦送醫不治。張男酒測高達每公升0.89毫克；死者鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因為創傷性休克。

依據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果屬於國民法官法適用的案件，因此，這起酒駕肇事致人於死案件為嘉義地區首例符合國民法官法案件。

因為是嘉義地區首件符合國民法官法案，檢方謹慎處理，去年8月30日檢方提起公訴，9月5日嘉義地院分案，期間雙方又經歷和解，直至今年才進行審理程序。

嘉義地方法院表示，本案從今年備選國民法官複選名冊中，第1輪電腦抽選所需候選國民法官250名，審查資格後發出200份通知及調查表，候選國民法官為65人，經院檢辯3方到場進行選任後，抽籤選出6名國民法官、4名備位國民法官。

6名國民法官中，4名為男性、2名女性2（備位國民法官男性2名、女性2名），年齡分布於30至70歲之間，有國營事業員工、電信服務業、護理師、公司廠長、退休人士等。

國民法官專庭除6名國民法官外，由審判長張志偉（受命法官）、法官陳盈螢（陪席法官）、法官鄭諺霓（陪席法官）共組合議庭；辯方律師為張道周，地檢署派檢察官蒞庭。

因張男在偵查時都已認罪，不爭執犯罪事實，且張男已與家屬和解，檢辯雙方在開審程序後，將爭點放在張男是否適用自首、減刑規定及給予緩刑與否，明天下午的科刑辯論將是重點。

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