辦「昆山落地免費招待團」涉反滲透 新北永和里長姑姪遭訴

新北市永和區永樂里里長許政鎧去年8、9月間，在身為張浦台商協會理事及江蘇昆山富開揚五金總經理的姑姑陳麗霞牽線下，由許、陳2人出面邀約新北市里長和眷屬，於同年11月21日前往中國大陸昆山、常熟及無錫等地接受3天落地招待，過程中對岸台辦官員們則藉機宣傳「兩岸一家親」及尋求支持特定政黨。新北地檢署今依違反反滲透法、選舉罷免法等起訴許、陳2人。

檢調查出，許、陳2人受昆山市台辦指示和張浦台商協會郭姓會長、鍾姓總幹事委託，出面邀約新北市里長和眷屬，以里長免費、眷屬自付17840元機票錢，接受對岸落地後食宿免費招待之不正利益，組成12人里長團赴陸。

一行人去年11月21日先飛往上海虹橋機場，隨即接受昆山市台辦、張浦台商協 會的招待，前往昆山市、常熟市、無錫市等地旅遊，全程由昆山市台辦秘書科謝姓科員陪同，期間並與多位江蘇省、泰州市、昆山市、南京市、無錫市等省、市級台辦官員餐敘。