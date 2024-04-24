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高雄男「這行為」惹疑 警反詐欺宣導意外逮獲菜鳥車手

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄日前上午10時許，38歲許姓男子鬼祟徘徊在ATM旁，且操作時四處張望，過程全被巡警撞見，趁機上前盤問，許男一開始支吾其詞，之後竟辯稱向友人借款匯錢，警旁敲側擊對他做反詐欺宣導後，許乾脆坦言，自己就是車手，被警搜出15萬元現金，被依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

仁武分局指出，當時澄觀所巡警巡經仁武區八德郵局時，先是見許在ATM旁徘徊許久，當許操作ATM時，操作行為像極了車手犯案，過程不斷東張西望，巡警見狀，乾脆向正在操作ATM的許做「反詐欺」宣導，還不時詢問他「轉帳還是匯款？」、「匯款用途是什麼？」

「是誰給你提款卡領錢？」許男起初說向朋友借卡匯錢要投資化妝品，之後，在警反詐欺宣導外加問話後，許竟回答，提款卡是不認識的人所有，並坦承自己的身分就是車手，此時，許男口袋手機響起，警要他別接，並帶上警車返所詢問。

警方後續在許身上查獲贓款15萬元、金融卡1張、工作用手機1支，許坦承，初次擔任車手，對於操作ATM的流程不大熟悉，全案詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方將許男帶返派出所詢問。記者古和純／翻攝
警方將許男帶返派出所詢問。記者古和純／翻攝
高雄許姓男子操作提款機時間過久，還不時東張西望，被員警識破正在做不法勾當。記者古和純／翻攝
高雄許姓男子操作提款機時間過久，還不時東張西望，被員警識破正在做不法勾當。記者古和純／翻攝
警方查獲許男身上有贓款15萬元及金融卡1張、工作用手機1支。記者古和純／翻攝
警方查獲許男身上有贓款15萬元及金融卡1張、工作用手機1支。記者古和純／翻攝

洗錢 詐欺 車手

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