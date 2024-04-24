自認遭霸凌離職 男子朝前同事新車撒冥紙判無罪
高雄吳姓男子因自認遭前同事霸凌致離職，又恰好發現對方換新車，憤而在車前撒冥紙報復。吳男挨告恐嚇罪後，法官認為單純撒冥紙沒配合威脅言行，不構成恐嚇，判決無罪。
高雄地方法院簡易庭審理時，吳男供稱是受對方先前職場霸凌害到離職，恰好案發當天要去國稅局辦事，路過對方小港路住處看見換新車，一時氣憤才去撒冥紙，只是要羞辱對方「讓他衰」而已，沒有要恐嚇犯意。
法官認為，凡刻意在他人住處或其他場所拋撒冥紙者，通常可認為是使之沾晦氣、觸霉頭，甚至詛咒不幸等騷擾用意。單純撒冥紙若未與其他具威脅、恫嚇性言語、文字或舉動配合，僅構成騷擾意思，與刑法恐嚇罪要件不合，據此判決無罪。
判決指出，吳男去年4月18日上午騎車行經小港區小港路一帶前同事住處門口，發現對方換新車，加上想到先前2人不快經驗，因此跑去買了1疊冥紙至新車前開始狂撒。
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