上兵酒駕開車釀3死1傷...道歉獲原諒 台南首件國民法官案判3年半

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水站路口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷，陳被訴軍法傷害致死罪嫌，成為台南地院國民法官審理案件，下午2時30分宣判，判陳3年6月。

陳擔任駕駛兵，服役2年半，案發後4天即遭部隊記過汰除而丟了軍職，現在廚具行當學徒。他於審理時，再次向阮母鞠躬道歉，「我知道錯了」。

事隔1年，阮姓少女母親昨以證人出庭仍難忍悲傷，她說女兒是貼心、乖巧小孩，也會幫忙做家事。她哽咽拭淚說，「少了一個小孩，短期仍沒辦法習慣」，如今叫么女時，還會叫錯名字。

陳與3死者家屬歷經3次調解，第1次提出每人賠償50萬（分100期）每月賠5千元、第2次他以打零工、薪資不夠 ，直至二周前第3次調解成立。陳賠阮母50萬（先給20萬、按月給付1萬）、戴及郭父各30萬（一次付清）。

阮母表示，跟錢沒有關係，她希望陳當面誠心誠意道歉，第3次調解時，陳道歉了，也是她會接受調解的原因；她希望法官給陳改過自新的機會。

戴男、郭姓少年2受害者家屬未到庭，包括阮母在內，在調解書上均同意不再追究其刑事責任，請求法官減輕其刑及給予緩刑機會。

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