台南交通分隊前女警洩密 同事、法警男友、律師一併出事求從輕量刑

前年9月有人側錄台南市警五分局交通分隊辦公室內員警吃午餐看「火影忍者」上網爆料，經內部追查，原來是宋姓前女警的程姓男友不滿進入分隊前遭警攔下盤問，趁對方吃午餐看片時偷拍上網，事隔2月分隊又遭爆料，這次是辦公室內部監視器畫面流出，宋女委託女同事幫忙調閱，涉及洩密外，時任法警的程男依女友在交通分隊人脈向沈姓律師介紹案件，宋女等4人被訴洩密、貪汙等罪嫌，今上午辯論終結，宋女等人認罪且請求法官從輕量刑。

檢方起訴4人，包括交通分隊宋姓前女隊員、她男友台南地院程姓前法警、現任善化警分局林姓女警及沈姓律師等，指宋因與吳姓前男友有糾紛，透過公務電腦登入車籍資訊及車牌辨識系統，查詢吳等人車籍資料。

宋女為取得錄有吳進出該分隊的監視器影像資料，委由當時交通分隊林姓女警，利用不知情員警，登入監視器主機電腦後，翻拍監視器影像資料。

同時，檢警追查時，發現宋女的程姓男友因曾擔任台南地院法警，結識沈姓律師，程男向沈姓律師表示有交通隊人脈可為他介紹案件，沈允諾願支付介紹費給程，程也因而獲得5000元不法利益。

宋女已於去年7、8月間離職，宋女、林女及程等3人認罪，請求從輕量刑。沈主張無罪，坦承有給仲介費，是程主動聯絡，但非刑事案件。