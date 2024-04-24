台通光電爆內線交易 董事長李慶煌漏夜複訊 兒子聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣智慧光網大股東台通光電董事長李慶煌，被控今年3月間在台通光重訊發布前，事先進場買股，涉及內線交易，不法獲利上億元，廉政署昨天搜索約談9人到案，李慶煌凌晨被依違反證交移送台北地檢署漏夜偵訊中；李慶煌兒子李嘉豪遭聲押，同案被告黃明慧350萬交保。

李慶煌被廉政署移送北檢時，揮揮手強調自己沒有涉及內線交易。

李慶煌先前被控拉高台北市政府警用監視錄影系統網路傳輸服務費的相關預算，涉及行賄台北市議員陳重文，陳重文為此遭羈押，李慶煌350萬元交保；檢方過濾扣押事證，又發現李慶煌涉及內線交易。

據調查，今年3月8日，台通光電於公開資訊觀測站發布重訊指出，董事會決議預定買回500萬股的庫藏股。李慶煌與兒子兼助李嘉豪親友、台通光董事李宜娟、李嘉豪李姓前妻等人，涉在重訊發布前的禁止交易期間，交易台通光電股票，不法獲利逾億元，相關被告漏夜偵訊中。

台通光電董事長李慶煌涉內線遭約談。記者張宏業／攝影
台通光電董事長李慶煌涉內線遭約談。記者張宏業／攝影
台通光電董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線遭約談。記者張宏業／攝影
台通光電董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線遭約談。記者張宏業／攝影
台通光電內線交易被告黃明慧。記者張宏業／攝影
台通光電內線交易被告黃明慧。記者張宏業／攝影

內線交易 廉政署 陳重文

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