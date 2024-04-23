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知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

慈濟醫院手術間爆搓柔病患胸部 涉案護理師10萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北慈濟醫院護理師今天在PTT爆料，指有開刀房護理師在病患麻醉期間，不僅圍觀病人的生殖器及胸部，甚至還出手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室」。黃姓護理師還把部分照片貼上網路，警方獲報後將黃男帶回調查，詢後依妨害性隱私罪送辦，台北地檢署訊後晚間命黃男以10萬元交保。

在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃姓護理師，今天上午以暱稱「阿肥」在PTT上貼文，指稱「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」；文中表示「任職半年多以來，看過太多令人作嘔的事情。除了在麻醉期間護理師大量圍觀病人的生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」

「阿肥」指出，「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？ 除了大家手機都有你的私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過，為此我感到無比噁心，所以在離開之前我必須說出這些令人作嘔的事實」。PO文貼出後引發網友熱議。

黃姓男護理師涉偷拍病患隱私，檢方訊後命其10萬交保。記者張宏業／攝影
黃姓男護理師涉偷拍病患隱私，檢方訊後命其10萬交保。記者張宏業／攝影

慈濟 手術 護理師

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