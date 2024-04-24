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建商涉一屋二賣詐欺 九成屋法拍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市中華路「海吉市」建案77戶，其中65戶淪為法拍屋，宛如另類爛尾樓。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中華路「海吉市」建案77戶，其中65戶淪為法拍屋，宛如另類爛尾樓。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中華路「海吉市」建案因李姓建商有資金缺口，分將9戶各重複賣給2人，詐取4242萬元。基隆地院依詐欺罪判入獄6年6個月，李男上訴，台灣高等法院近日將宣判。海吉市在基隆港西岸拔地而起，相當醒目，僅12戶交屋，其他65戶法院一拍流標，進入二拍，成為另類爛尾樓。

海吉市基地的24名地主想興蓋大樓，受限法令無法貸款等問題無法如願。李姓建商與地主洽談後，採合建分售方式興建地上13層、地下3層，共77戶鋼筋混凝土大樓，2013年間以海吉市建案名稱預售房地。

李男以建成後房屋作為擔保，以月利率2至3%向民間人士借款，並與投資者簽訂房、地預定買賣契約書附買回契約供擔保。海吉市2015年11月6日興建至5樓時，李男銀行與另家銀行簽約，由銀行擔任不動產開發信託受託人，獲得2億8000萬元貸款額度，但地主和建商要將土地、房屋設定第一順位抵押權給銀行。

李男雖獲銀行貸款，依興建進度匯入銀行受託專戶，但先前向民間借款利息負擔沉重，仍周轉困難，簽立超出建案可售出戶數的房屋附買回契約，繼續向民間人士借貸，購屋款部分末匯入專戶，衍生一屋兩賣弊端。

貸款銀行2016年11月間得知李男名下另家建商跳票265萬，當時海吉市已蓋到13樓頂，仍決定停止尚未撥付的建築融資額度9721萬元。李男資金缺口加大，2017年3月間繼續讓公司不知情業務員，重複售出9戶，取得4242萬元。

檢察官偵查後依詐欺罪嫌起訴，基隆地院審理後前年一審判應執行6年6個月，李上訴，二審預計明天宣判。

基隆港 房屋 額度

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