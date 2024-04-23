台智光大股東台通光董座涉內線交易賺逾億 檢廉搜索約談董座共9人

台灣智慧光網、其大股東台通光電（8011）李姓董事長等人，今年3月間，涉嫌在禁止交易期間，交易台通光電股票，不法獲利逾億元，涉犯證券交易法之內線交易。台北地檢署今指揮法務部廉政署搜索9處，預計將訊問李姓董事長及其親友9人。

台通光電為台智光的大股東，今年3月8日，台通光電於公開資訊觀測站發布重訊指出，董事會決議預定買回500萬股的庫藏股。

檢廉從國民黨台北市議員陳重文涉貪案循線查悉，李姓董事長、其親友與員工涉嫌在禁止交易期間，交易台通光電股票，不法獲利逾億元。

檢廉依涉犯證券交易法171條第1項第1款之內線交易，搜索約談李姓董事長共9人，稍晚將移送北檢複訊。