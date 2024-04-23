北巿旅館公會前理事長擅自抵押妻旅社房產貸款 遭背信罪起訴

台北市旅館公會前理事長韋建華，和邱姓女子多年前在美國關島結婚，兩人隱名合夥經營某旅社，借名登記在韋建華名下，不料，韋建華涉將旅社房地，二度設定最高限額抵押權，分別向銀行貸款5千萬餘元、6千萬元，邱要求韋返還房地遭拒憤而提告。士林地檢署偵結，依背信罪嫌起訴韋建華。

韋、邱2014年間在美國關島結婚，但沒在我國結婚，當年6月間，邱女用韋男的名義購買台北市大同區房地，隱名合夥經營旅社，邱女隔年借名登記在韋男名下。

起訴指出，韋男明知邱女未同意贈與房地，也沒有委託韋男向銀行貸款，2014年5月間，將房地設定6千萬餘元最高限額抵押權給兆豐銀行，貸款3千萬、2150萬元。

2021年9月間，邱女提出民事起訴狀終止借名契約，要求返還房地，韋男拒絕；2022年9月間，韋男再將房地設定7200萬元最高限額抵押權，向第一銀行貸款6千萬元。

韋男到案供稱，他有心臟病擔心自己會發生意外，為保障邱女利益，才會和她簽下「隱名合夥及借名登記契約書」這份契約書等同於「遺囑」。

隱名合夥及借名登記契約書顯示，邱女委任韋男經營旅社房地，雙方約定房地是邱女所有，僅是借名登記韋男名下。邱女提出的「房地所有權移轉登記」訴訟，經法院判決本案房地所有權移轉登記邱女確定。