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吸收2軍官為中共收集情報達5年 台商父子各判8年賺200萬全吐回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓父子2015年間在大陸廈門經營，結識台灣事務辦公室官員被吸收，利誘當時現役同袍在台收集營區設施等相關軍事機密資料等，交給中共情報機關人員，時間近5年，黃等4人因違反國家安全法被起訴，共繳回不法所得200萬元，台南高分院今宣判，黃等4人分處6至8年不等刑期。

檢方起訴，黃姓父子均為我國民間公司的負責人。2015年4月間，黃前往大陸福建廈門經商，結識福建省台灣事務辦公室鍾姓官員，又於2019年間結識廣東省廣州市台灣事務辦公室張姓官員，鍾、張利誘黃姓父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織等工作。

黃姓父子自2017年3月起至2021年8月止，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學、案發當時均具軍人身分的黃、葉、蘇等人，利誘黃等人提供軍人身分證資訊、營區設施照片資料。　

因此，葉自2019年至2020年間，即將其所取得相關軍事機密資料等，先後在新竹、嘉義交給黃，黃則交付賄賂款項。

另蘇自2021年9月至10月間，將其所取得相關軍事機密資料等，先後帶回嘉義市住處，再通知黃前來拍照，轉傳給張，黃則交付賄賂款項。經折算，黃父子分獲45萬6000元、126萬元不法所得，葉及蘇姓軍官分獲21萬元、10萬元。

台南高分院合議庭指出，黃姓父子同一行為而觸犯數罪名，應各從重論以「為大陸地區軍事機關發展組織罪」，黃姓父子均於偵查中自白，各應依修正生效國家安全法相關規定減輕其刑。另葉、蘇2人則從一重論以公務員對於違背職務行為收受賄賂罪，均於偵查、審理中自白犯行，且均自動繳回犯罪所得，均應依貪汙治罪條例相關規定，減輕其刑。

合議庭認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。蘇犯貪汙治罪條例中公務員違背職務收賄罪處7年，褫奪公權5年，已繳回犯罪所得21萬元沒收。葉犯貪汙治罪條例中公務員違背職務收賄罪處6年，褫奪公權5年，已繳回犯罪所得10萬元沒收。

台南高分院認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。聯合報系資料照
台南高分院認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。聯合報系資料照

公務員 貪汙 軍人

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