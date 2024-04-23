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選前帶團赴陸受招待 新住民協會理事長周滿芝涉國安法起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，經高雄高分檢偵辦後聲押獲准，今檢方依國安法起訴，並移審高雄高分院，預計下午開羈押庭審理周是否續押。

去年11月中旬，大陸省市台辦透過「台灣新住民關懷總會」、「中華人民黨」等單位，招攬約60人赴湖南省旅遊，全程食宿交通免費。

活動過程中，周滿芝趁機團員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，要求團員回台後支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署接獲檢舉，擴大追查後，去年12月5日指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊35人到案說明，其中包括6名現任台東、高雄村里長。

橋檢當時複訊後，聲押周滿芝及郭姓、顏姓同夥，但法院審理後，認３人無羈押必要，以5至20萬元交保，3人均限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，橋院重開羈押庭，去年底聲押周滿芝獲准。

周滿芝今年2月因羈押期將屆，檢方未聲請延押，並認定周替大陸地區發展組織、宣傳統戰等思想，另觸犯國家安全法，此部分為2審管轄，因此將涉案證據，移送高雄高分檢由承辦檢察官陳俊宏承辦。

案件上二審後周一度無保請回，檢方補齊事證，再傳喚周女到案，再度聲請羈押禁見獲准，全案歷經5個多月調查，今偵查終結，依國安法發展組織罪嫌起訴，二審法院訂於下午3點召開羈押庭。

周滿芝一案牽涉範圍廣，曾涉吸金20億、三聯集團董座徐少東，被控出資請周帶團到大陸旅遊，徐也被依違反國安法移請高雄高分檢偵辦，檢方聲押後，法院認無羈押必要，以50萬元交保候傳。

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，經高雄高分檢偵辦後聲押獲准，今檢方依國安法起訴。記者張議晨／攝影
「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，經高雄高分檢偵辦後聲押獲准，今檢方依國安法起訴。記者張議晨／攝影

國安法 新住民

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