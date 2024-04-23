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SBL球員涉集體簽賭打假球全員否認 邱繼緯稱幫忙下注清單

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭假球案再開庭，球員們皆否認打假球，前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯等4人今再度出庭，邱繼緯否認是組頭，聲稱自己和球員一樣是賭客，已具狀說明「幫忙下注的時間點」，前球員周暐宸聲請傳喚關鍵人物吳季穎、柯旻豪等人作證。

士檢偵辦此案，依運動彩券發行條例、賭博、加重詐欺等罪起訴15人，其中包含10名前裕隆球員，僅昔日ＭＶＰ柯旻豪在押；士林地院近日密集審理中，球員們否認打假球，部分坦承下注簽賭。

前球員周暐宸今出庭，如同上次答辯「沒有打假球也沒簽賭」坦承收柯旻豪給的5千元2次，願意繳回1萬元。周的辯護人聲請傳喚吳季穎、柯旻豪、黃品瑄等人作證，證明他沒簽賭、與吳季穎是單純的借貸關係。

邱繼緯今委由辯護人說明，已提交刑事答辯狀，詳細交代替球員下注時間點。邱繼緯日前開庭坦承「有幫忙他們買，但沒有賺他們的錢」他和球員一樣是賭客，不是組頭。

吳季穎前女友黃品瑄，坦承在交往期間無償幫吳季穎下注，後悔犯錯，請求從輕量刑；黃女認為，此案件中自己根本沒獲利，爭執檢方起訴的犯罪所得。吳季穎友人張曉悌認罪，租遊戲帳號給吳季穎，有收借帳號費用，但沒有幫忙下注，請求從輕量刑。

張曉悌坦承租遊戲帳號給吳季穎，但沒有幫忙下注，請求從輕量刑。記者蕭雅娟／攝影
張曉悌坦承租遊戲帳號給吳季穎，但沒有幫忙下注，請求從輕量刑。記者蕭雅娟／攝影
邱繼緯否認是組頭，聲稱自己和球員一樣是賭客。記者蕭雅娟／攝影
邱繼緯否認是組頭，聲稱自己和球員一樣是賭客。記者蕭雅娟／攝影
前球員周暐宸供稱「沒有打假球也沒簽賭」。記者蕭雅娟／攝影
前球員周暐宸供稱「沒有打假球也沒簽賭」。記者蕭雅娟／攝影
黃品瑄（黑帽）坦承無償幫吳季穎下注，後悔犯錯，請求從輕量刑。記者蕭雅娟／攝影
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假球 簽賭 賭博

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