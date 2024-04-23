快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台17北門酒駕車禍釀3死1傷 台南地院首件國民參審明宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水站路口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷，陳被訴公共危險等罪嫌，成為台南法院首件國民法官審理案件。

今天開庭審理，事隔1年，阮姓少女母親以證人出庭仍難忍悲傷，她說女兒是貼心、乖巧小孩，也會幫忙做家事。阮母說，案發時，少女的妹妹才4、5歲，不太知道，在辦喪事時，她跟妹妹說「姊姊在睡覺」，但姊妹感情很好，央求她「要帶姊姊回家」，現在妹妹長大了些，也跟妹妹說姊姊過世了，迄今仍常要她「帶她去看姊姊」。

阮母提及當時到醫院看到女兒，「現在女兒只剩我而已」，她強忍悲傷，堅強的為女兒辦好後事；事隔1年，她哽咽拭淚說「少了一個小孩，短期仍沒辦法習慣」，如今叫么女時，還會叫錯名字。

她表示，她不認識陳，只知道有這個人，之前曾向她家借過機車騎，也曾經出了車禍，當時由第二任丈夫出面處理，估價有聯絡也賠償他們，直到女兒發生車禍後，她才知道是同一個人。

她說，陳直至去年清明節，陳母才由帶他來上香，均由陳母出面、道歉，她覺得陳當時的態度不行，完全沒有感覺自己做錯事。期間經3次調解，第1次陳提出每人賠償50萬（分100期）每月賠5千元、第2次他以打零工、薪資不夠 ，直至二周前第3次調解成立，陳賠阮母50萬（先給20萬、按月給付1萬）、戴及郭父各30萬（一次付清）。

阮母表示，跟錢沒有關係，她希望陳當面誠心誠意道歉，第3次調解時，陳道歉了，也是她會接受調解的原因。她認為，前二次調解，陳的表現她給0分，因陳事發後連句道歉都沒有，第3次她給他打4-5分，有提高一點點。阮女表示，希望給陳改過自新的機會，唯尊重法官判決。

而其他2名被害人家屬未到庭，包括阮母在內，在調解書上均同意不再追究其刑事責任，請求法官減輕其刑及給予緩刑機會。

陳擔任駕駛兵，服役2年半，案發後4天即遭部隊記過汰除，丟了軍職，是中低收入戶，去年底找到工作，在廚具行當學徒。上午在庭上，他再次向阮母鞠躬道歉，當面表達歉意。他說，前二次調解時，不知如何面對死者家屬，當下會害怕。因家境關係，沒辦法一次拿那麼錢出來，在親戚的幫忙，才順利籌出錢來。

他也說，向少女家借車是被撞，當時沒報警，對方也聯絡，但向人家借機車受損，估價後賠錢；即便長官三令五申不能酒駕，「我知道錯了」。台南地院預定明天下午宣判。

陳姓上兵去年參與廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女上路，經北門路段口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷。圖／讀者提供
陳姓上兵去年參與廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女上路，經北門路段口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷。圖／讀者提供

妹妹 小孩

延伸閱讀

14歲少女稱「想和你見面」…日男大生遭3國中生設局「仙人跳」墜樓亡

酒駕騎機車撞曳引車 美籍男子雙腿骨折遭送辦

好奇惹禍！大馬警父忘帶佩槍 14歲女誤扣板機中槍亡

男子涉酒駕追撞前車逃離現場 警方迅查明依肇逃法辦

相關新聞

大法官要尊重8成反廢死民意？學者：有權判死的法官才沒有民意基礎

憲法法庭今開庭辯論死刑違憲與否議題，外界認為大法官應尊重八成反對廢死的民意，台大法律系教授顏厥安指出，大法官是總統提名、...

SBL球員涉集體簽賭打假球全員否認 邱繼緯稱幫忙下注清單

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案再開庭，球員們皆否認打假球，前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯等4人今再度出庭，邱繼緯否...

台積電外包商嫌同事碎念竟引爆炸彈 高院批有殺人未遂意圖判16年

承包台積電新建工程的森核科技公司員工賴柏維，2022年因不滿陳姓同事叨念，自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放炸彈...

選前帶團赴陸受招待 新住民協會理事長周滿芝涉國安法起訴

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控替大陸發展組織，觸犯國家安全法，經高雄高分檢偵辦後聲押獲准，今檢方依國安法起訴，並...

台灣新住民關懷總會涉為中國發展組織 理事長起訴

台灣新住民關懷總會周姓理事長涉受中國資助介選發展組織，經橋檢依違反選罷法等罪起訴，又因涉及2審管轄的國安法部分，高雄高分...

裕民化學偷排強鹼廢液 桃檢起訴3人沒收1.4億餘元

桃園市龜山區生產矽酸鈉相關產業的裕民化學公司，未領有桃園市政府核發的廢水排放許可文件，卻涉嫌自2005年初將PH值逾12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。