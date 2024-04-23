台17北門酒駕車禍釀3死1傷 台南地院首件國民參審明宣判

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水站路口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷，陳被訴公共危險等罪嫌，成為台南法院首件國民法官審理案件。

今天開庭審理，事隔1年，阮姓少女母親以證人出庭仍難忍悲傷，她說女兒是貼心、乖巧小孩，也會幫忙做家事。阮母說，案發時，少女的妹妹才4、5歲，不太知道，在辦喪事時，她跟妹妹說「姊姊在睡覺」，但姊妹感情很好，央求她「要帶姊姊回家」，現在妹妹長大了些，也跟妹妹說姊姊過世了，迄今仍常要她「帶她去看姊姊」。

阮母提及當時到醫院看到女兒，「現在女兒只剩我而已」，她強忍悲傷，堅強的為女兒辦好後事；事隔1年，她哽咽拭淚說「少了一個小孩，短期仍沒辦法習慣」，如今叫么女時，還會叫錯名字。

她表示，她不認識陳，只知道有這個人，之前曾向她家借過機車騎，也曾經出了車禍，當時由第二任丈夫出面處理，估價有聯絡也賠償他們，直到女兒發生車禍後，她才知道是同一個人。

她說，陳直至去年清明節，陳母才由帶他來上香，均由陳母出面、道歉，她覺得陳當時的態度不行，完全沒有感覺自己做錯事。期間經3次調解，第1次陳提出每人賠償50萬（分100期）每月賠5千元、第2次他以打零工、薪資不夠 ，直至二周前第3次調解成立，陳賠阮母50萬（先給20萬、按月給付1萬）、戴及郭父各30萬（一次付清）。

阮母表示，跟錢沒有關係，她希望陳當面誠心誠意道歉，第3次調解時，陳道歉了，也是她會接受調解的原因。她認為，前二次調解，陳的表現她給0分，因陳事發後連句道歉都沒有，第3次她給他打4-5分，有提高一點點。阮女表示，希望給陳改過自新的機會，唯尊重法官判決。

而其他2名被害人家屬未到庭，包括阮母在內，在調解書上均同意不再追究其刑事責任，請求法官減輕其刑及給予緩刑機會。

陳擔任駕駛兵，服役2年半，案發後4天即遭部隊記過汰除，丟了軍職，是中低收入戶，去年底找到工作，在廚具行當學徒。上午在庭上，他再次向阮母鞠躬道歉，當面表達歉意。他說，前二次調解時，不知如何面對死者家屬，當下會害怕。因家境關係，沒辦法一次拿那麼錢出來，在親戚的幫忙，才順利籌出錢來。