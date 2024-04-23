不想被關29年10月！李宗瑞稱殺人販毒也罕判30年 聲明異議結果出爐

富少李宗瑞犯下多起妨害性自主案，法院2018年12月25日裁定應執行29年10月確定，李向台北地檢署聲請重新定執行刑被否准，他認為檢察官執行指揮不當而聲明異議，最高法院裁定駁回異議確定。

李宗瑞從2009年起在台北市夜店獵豔，先後撿屍30多名酒醉正妹或小模，帶回自家豪宅性侵、偷拍，2012年間因遭一對姊妹提告，東窗事發，最終裁定執行29年10月徒刑。

李聲明異議主張，他所犯的罪宣告刑最長為5年2月徒刑，各罪宣告刑合計65年7月，後來經高院裁定應執行29年10月，僅差2個月就達有期徒刑的上限30年，遠高於各法院裁定各類重罪案件合併的應執行刑刑度。

李宗瑞認為不論是犯販毒、殺人，或是次數多達數十、上百次的，要將應執行刑定到30年，是非常罕見的事；對於有期徒刑僅被象徵性酌減2個月，沒有審酌併罰的全部犯罪關聯性，他犯的妨害性自主類型、侵害法益同質性高，法益侵害的加重效應應遞減，再考量「生命有限」，原裁定實在太苛刻。

每年春節，於台北監獄服刑的李宗瑞參與創作的花燈作品，總是吸引許多人的目光，李認為他入監已超過10年，對昔日犯下的罪行也深刻悔悟，希望能加倍彌補被害人及社會。