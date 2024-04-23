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通緝犯避警躲高雄老家 叫外送取餐...鐵捲門打開秒被逮

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄37歲吳姓男子於今年1月中遭台北地檢署通緝在案，巡警為此登門查緝，就吃了好幾道閉門羹，日前晚間，吳家鐵捲門大開，吳男才剛取走外送員手上熱騰騰的餐點，正好被巡警路過發現，在吳關門前，趕緊衝上前查辦，並順利將他解送歸案。

1月中，岡山分局獲報家住永安區的吳男遭北檢通緝，警方雖數次布線埋伏或登門查緝，均未能緝獲，沒想到，永安分駐所巡警4月中旬晚間路過吳家，正好見吳從住家走出，從外送員手上接過餐點，立馬衝上前逮人。

吳供稱，自己平常較少外出，多靠外送餐點解決三餐，豈料，會被巡警一眼認出，一臉尷尬地說，「遇到！就遇到了！」當下，警要求查驗證件，吳下意識想關起鐵捲門，但警立即回應陪他上樓取物，吳才乖乖配合隨警解送歸案。

外送員才剛走，警方立即逮捕躲避住家內的通緝犯。記者古和純／翻攝
外送員才剛走，警方立即逮捕躲避住家內的通緝犯。記者古和純／翻攝
高雄巡警路過通緝犯住家，見鐵捲門打開，隨即登門查緝。記者古和純／翻攝
高雄巡警路過通緝犯住家，見鐵捲門打開，隨即登門查緝。記者古和純／翻攝

外送員 通緝

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