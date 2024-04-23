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選前自曝有人開價2億美金當副手 北檢傳喚證人柯文哲出庭
去年選舉期間，民眾黨時任總統參選人柯文哲自曝，有人開價2億美金請他當副手，具民眾黨籍的團購電商網紅「486先生」陳延昶認為，柯文哲應出面說明開價者的身分，去年赴台北地檢署，提告該開價者涉犯總統副總統選舉罷免法。檢方今天以證人身分傳喚柯文哲到案，庭訊維持半小時。
柯文哲去年曾自曝，有人想要用兩億美金為代價，請他擔任副手；時任柯辦發言人陳智菡表示，此消息來自於國民黨。
陳延昶當時認為，身為民眾黨員，他有義務督促柯文哲說明開價者的身分，可是民眾黨只把話說一半，給予外界許多想像空間。
陳的委任律師黃帝穎表示，陳延昶提告的對象是事件的開價者，涉嫌總統副總統選舉罷免法第84條的搓圓仔湯條款，柯文哲是關鍵證人，檢方應傳喚柯文哲說明，端正選風。
檢方今天上午證人身分傳喚柯文哲到庭，釐清案情。庭訊約半小時左右，10點初柯文哲結束庭訊後，領取500多元的證人旅費，並無正面回應媒體提問，便快步上車離開。
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