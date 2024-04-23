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基隆海吉市建案一屋兩賣糾紛 九成淪法拍！宛如另類爛尾樓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中華路「海吉市」建案，因為李姓建商有資金缺口，分將9戶各重複賣給2人，詐取4242萬元。基隆地方法院依詐欺罪判入獄6年6月，李男上訴，台灣高等法院近日宣判。海吉市在基隆港西岸拔而起，相當醒目，但僅12戶交屋，其他65戶法院1拍流標，進入2拍，成為另類爛尾樓。

海吉市基地的24名地主想興蓋大樓，受限法令無法貸款等問題無法如願。李姓建商與地主洽談後，採合建分售方式興建地上13層、地下3層，共77戶鋼筋混凝土大樓，並從2013年間以海吉市建案名稱預售房地。

李男以建成後房屋作為擔保，以月利率2-3%向民間人士借款，並與投資者簽訂房、地預定買賣契約書附買回契約供擔保。海吉市在2015年11月6日興建至5樓時，李男銀行另與銀行簽約，由銀行擔任不動產開發信託受託人，獲得2億8000萬元貸款額度，但地主和建商要將土地、房屋設定第1順位抵押權給銀行。

李男雖獲銀方貸款，依興建進度匯入銀行受託專戶，但先前向民間借款利息負擔沉重，仍周轉困難，因此簽立超出建案可售出戶數的房屋附買回契約，繼續向民間人士借貸，這些「購屋款」部分末匯入專戶，衍生一屋兩賣弊端。

貸款銀行2016年11月間得知李男名下另一家建商跳票265萬，當時海吉市已蓋到13樓樓頂，仍決定停止尚未撥付的建築融資額度9721萬元。李男資金缺口加大，2017年3月間繼續讓公司不知情業務員，重複售出9戶，取得4242萬元。

檢察官偵查後依詐欺罪嫌起訴李男，基隆地院審理後2022年6月宣判，認定李男犯詐欺罪9罪，分處1年2月至1年10月徒刑，應執行有期徒刑6年6月。

出資助李男興建海吉市的侯姓女子，已將3.6億元債權轉讓給不良資產處理公司，希望透過法拍程序，拍定後取回投注的資金。資產處理業者另與融資銀行結算第1順位抵押權的3.36億元貸款。基隆地院2019年間查封海吉市，但到去年11月20日才辦第1次拍賣，流標後排定今年1月31日2拍，當天喊停，目前仍在作業中。

基隆市中華路「海吉市」建案共77戶，其中65戶淪為法拍屋，宛如另類爛尾樓。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中華路「海吉市」建案共77戶，其中65戶淪為法拍屋，宛如另類爛尾樓。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 房屋 詐欺

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