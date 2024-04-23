5億高中生案最後證人…同學作證：賴喜歡女生 曾告白遭拒

台中市賴姓高中生墜樓案昨傳喚最後一名證人，賴生高中時的林姓同學（白衣）出庭作證。記者陳宏睿／攝影 台中市繼承五億房產的賴姓高中生墜樓命案，夏姓男子被控假結婚、涉偽造文書罪，法官昨傳喚賴生就讀高中時的林姓同學作證。林生證稱，在校未見過賴生表現出同性戀傾向，因賴告白心儀女同學被拒絕時十分生氣；他也不信賴生會尋短，因曾看過賴生手機出示擁有地契相片，約好「買ＢＭＷ載我出去玩」。

十八歲賴姓高中生去年五月四日與廿七歲夏姓男子登記結婚後墜樓，夏被檢方認定無結婚真意，以偽造文書罪起訴。台中地院歷經六次審理，勘驗二人結婚前，在超商、咖啡店、戶政所尋找結婚證人監視器畫面，訊問死者母親、兩名學校教師、三名結婚證人、戶政人員後，昨天傳喚最後一名證人，死者讀高二、高三時期的林姓同學兼朋友。

林生有重度聽力障礙，由通譯轉述檢方、法官、律師問題後回答，他目前讀大學一年級，證稱與賴生因高二重新分班而認識，教室座位都坐附近，二人常聊天；賴生曾告知喜歡一名女同學，也透露告白失敗的心情，記得當時賴生說「我這麼優秀，她為何不喜歡我」，接著用手機出示地契相片。

林生說，與賴生相處兩年，未發現有同性戀傾向，記得曾在下課時因「無聊好玩」，用手拍打賴生屁股，賴生「很不爽」、「叫我不要再拍」，不過他還是嬉皮笑臉一直拍，後來又用手拍賴的頭，賴跑去向老師告狀。

林生說，沒聽賴提過有男性代書朋友，也不相信賴會尋短，因賴生出示地契相片時，曾跟他約好「之後買ＢＭＷ載你出去玩」。

昨天開庭交互詰問，僅公訴檢察官、法官訊問林生，出庭夏男及辯護律師都未對林生提問，不過律師以需要時間整理辯護意旨狀為由，向法官聲請昨日不要終結辯論，法官同意，諭知五月三日結辯。

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