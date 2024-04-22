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車手ATM領錢行為可疑 警搜出9張提款卡、25萬元...他不認罪遭羈押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

高姓男子是車手，日前在北市大安區元大銀行ATM領錢，由於他行為舉止異常、不斷講電話詢問操作，吸引巡簽員警注意，警方發現他又跑去玉山銀行ATM領錢，上前盤查，在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，警詢後送辦。高男始終不配合偵辦，遭檢察官聲押，法官裁准。

大安分局和平東路派出所警員陳思宏，日前在和平東路一段上的元大銀行執行銀行巡簽勤務，看到高男（30歲）持提款卡同時講電話，不斷問對方「怎麼做、密碼是什麼？」，感覺怪異開始觀察，發現他離開元大銀行ATM，又跑去附近的玉山銀行ATM提領，依法上前盤查。

警問「你有證件借我看一下？這卡是你的嗎？」，高男一開始回「沒帶證件，卡片是我的」，見員警追問細節，改口說「這張卡是我朋友的」，警反問「幫你朋友領錢？包包我看一下，有沒有其他卡片？」，警見他開始緊張發抖，直接跟他說「通常不會有不認識的人，你說是朋友，會把卡片給你領錢，合理嗎？」，高男回「不合理」，警方隨後在他包包內，查獲25萬元現金和9張提款卡。

高男被帶回派出所偵詢，卻態度不配合，拒絕交待上游以及相關提領細節，警見不是辦法，打電話聯繫他家人到場，他爸媽看到兒子竟然被抓、在警局，氣的大罵「你給我好好交待清楚」，雖然他仍強調「我不是車手」，警方查證他手上提款卡的銀行帳戶，有多達4張被列為警示帳戶，警詢後依詐欺罪移送法辦。檢察官複訊聲押獲准。

大安警方呼籲，詐騙集團猖獗，常使民眾多年積蓄一夕之間遭詐取，警方為展現維護民眾財產安全之決心，將編排多項專案勤務加強掃蕩詐欺犯罪，並透過各種管道向民眾宣導反詐騙觀念如謹記「防詐騙三要訣」：「冷靜」、「查證」、「報警」，勿輕易將個人信用卡、金融卡及財物交給對方。

高姓男子是車手，日前在北市銀行ATM領錢被巡簽員警盤查，警方在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，其中有4張提款卡帳戶被列警示帳戶；他最後下場慘遭羈押。記者翁至成／翻攝
高姓男子是車手，日前在北市銀行ATM領錢被巡簽員警盤查，警方在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，其中有4張提款卡帳戶被列警示帳戶；他最後下場慘遭羈押。記者翁至成／翻攝
高姓男子是車手，日前在北市銀行ATM領錢被巡簽員警盤查，警方在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，其中有4張提款卡帳戶被列警示帳戶；他最後下場慘遭羈押。記者翁至成／翻攝
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高姓男子是車手，日前在北市銀行ATM領錢被巡簽員警盤查，警方在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，其中有4張提款卡帳戶被列警示帳戶；他最後下場慘遭羈押。記者翁至成／翻攝
高姓男子是車手，日前在北市銀行ATM領錢被巡簽員警盤查，警方在他身上查獲25萬元現金和9張提款卡，其中有4張提款卡帳戶被列警示帳戶；他最後下場慘遭羈押。記者翁至成／翻攝

大銀行 詐欺 詐騙集團 車手

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