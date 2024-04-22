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ICERD國家報告國際審查 陳建仁：重要里程碑

中央社／ 台北22日電

ICERD首次國家報告國際審查會議今天登場，會議建議與結論將於26日發表，行政院長陳建仁表示，此為台灣人權工作重要的里程碑，期許將人權精神逐步落實在各項政策及法律上。

內政部移民署今天舉行「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）首次國家報告國際審查會議」開幕式，包括陳建仁、監察院國家人權委員會主委陳菊和內政部長林右昌都共襄盛舉。

陳建仁致詞表示，台灣自2009年通過兩公約施行法，正式開始推動迄今已第15個年頭，期間聯合國9大核心人權公約已有5部人權公約完成國內法化，而ICERD為唯一1部退出聯合國以前就已完成簽署、批准及存放手續的公約，因此，共有6部國際人權公約已對台灣產生效力，其餘3部公約的國內法化工作也逐步推行中。

他說，台灣是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家，雖然不是聯合國會員國，但對人權的重視不亞於任何國家，因此採行自主承諾與實踐的方式，邀請4名國際審查委員來台審查國家報告，這兩天將和政府機關、民間團體代表們充分交換意見，並就審查結果提出結論性意見與建議，成為台灣人權工作前進的助力。

陳建仁表示，相信完成ICERD首次國家報告國際審查，為台灣人權工作非常重要的里程碑，期許各部會後續能依循國際委員所提結論性意見與建議，持續將人權精神逐步落實在各項政策及法律上，將人權意識推廣到生活各個角落。

陳菊也指出，ICERD是台灣最早通過的人權公約，國家人權委員會非常樂意看到台灣負起國家保障人權的國際義務，也積極依照ICERD進行全面檢視，也發表首次國家報告，隨著台灣民主化和經濟發展，包括新住民、中國香港和西藏政權壓迫難民等族群平等和人權保障課題，為台灣當前最重要國家目標之一。

林右昌表示，2022年發表ICERD首次國家報告後，感謝監察院國家人權委員會和民間團體分別提出獨立評估意見及相應的平行報告，本次ICERD首次國家報告國際審查工作，4名國際專家學者於去年底針對報告內容提出65點次的問題清單，相關結論與建議將於26日舉行記者會對外發表，作為政府下一階段法規檢視及未來施政參考。

人權 陳建仁

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