高中友不信五億生會尋短...拿地契約定「買BMW載我玩」

賴姓高中生墜樓案，今早在台中地院開庭，涉偽造文書的夏姓男子，仍穿同一件上衣出庭。記者陳宏睿／攝影

台中賴姓高中生墜樓案，夏姓配偶遭檢方起訴偽造文書，台中地院法官針對二人有無結婚真意，開庭釐清，今天上午傳喚與賴生要好的林姓高中同學訊問，林生作證，不相信賴生會尋短，因為曾看過賴生用手機出示擁有的地契相片，還約好「買BMW載我出去玩」，賴生不是同性戀，因為告白心儀女同學被拒絕時，十分生氣，還說「我這麼優秀，怎麼不喜歡我」。

目前就讀大一的林姓學生說，與賴生是在高二到高三同班，是朋友也是同學，記得曾經在下課時，因為「無聊好玩」，有用手拍打賴生的屁股，但賴生「很不爽」、「叫我不要再拍他」，不過他還是嬉皮笑臉的一直拍，還有一次又用手拍賴生的頭，賴生就跑去跟老師講此事，老師告知，賴生不喜歡賴生不喜歡別人碰他身體。

林姓學生說，賴生也有說，喜歡的女生是誰，就是檢方提示證據中的截圖的女同學，賴生有跟女生告白，還有說告白失敗後的心情，記得當時賴生說「我這麼優秀，她（女同學）為何不喜歡我」，接著還用手機出示地契相片，但賴生告白被拒絕後，感覺沒有放棄，還想去找那個女生。

林生說，與賴生相處時，沒有發現賴生有透露同性戀或是喜歡男生的傾向，也沒有聽過賴生有提過男性代書的朋友，或是跟代書的關係，但不相信賴生會尋短，因為賴生在出示地契相片時，有跟他約好，之後「要買BMW載他出去玩」，他因為喜歡賓士，所以回賴生，要開賓士跟賴生一起。