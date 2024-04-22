聽新聞
test
0:00 / 0:00
還敢炫改裝車？ 警監聯合大執法2小時取締44件違規
台南市南區濱海公路即濱南路，是進出台南市的交通重要門戶，因車流量大偶有改裝車輛呼嘯而過產生噪音影響周邊居民生活品質。警方前天深夜展開強力執法，針對改裝車噪音車及疑似酒駕車輛計攔檢105部，2小時共舉發各式交通違規44件。
市南警六分局於20日晚間10點至12點，會同監理站稽查人員，共同於濱南路實施聯合稽查及取締酒駕路檢勤務，2小時共攔查105輛汽機車，共計查獲違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛38件、無照駕駛6件及通報8輛噪音車召回檢驗。
警方表示，現行馬路上經常看見五顏六色的汽機車燈光顏色，有人感覺又炫又夯，但確實可能造成其他用路人難以識別的危險，依「道路交通安全規則」附件7規定，機車各式燈光顏色，頭燈應為單燈式或二燈式對稱裝設，燈色為白色或淡黃色；尾燈燈色應為紅色，頭燈開啟時尾燈應同時開啟；方向燈燈色應為橙色；煞車燈燈色應為紅色；號牌燈燈色應為白色。
員警提醒，汽機車最常見的改裝如自行將大燈改裝成LED或HID燈具而未主動至監理單位檢驗合格並辦理變更登記，經聯合稽查攔查將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗。
另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常比如排氣管加裝側排、拆除消音器等、無隔熱防護裝置，則會依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰；噪音檢測不合格則依噪音管制法處罰1800元以上3600元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言