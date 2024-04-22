書記官過勞／票選喜歡或討厭？法官：獵巫

臉書社團「靠北書記官」發起由書記官票選喜歡或討厭合作的法官（含檢察官），此舉引發法官質疑「獵巫、搞對立」。法官認為，司法機關人員職場過勞問題需從制度面改善，讓每位書記官、法官有客觀規則依循，非「好運得時鐘、壞運得龍眼」，粗略的在網路上發起票選、簡述愛恨理由無助解決問題，也會加深外界對法官、書記官的誤會。

「靠北書記官」粉專貼文指出，台中地院法官蕭一弘私訊小編揭露書記官疑似過勞病故事件，稱蕭法官希望能喚醒其他法官對書記官工作環境重視，因此提供Google表單鼓勵大家踴躍填寫，統計到五月廿日午夜十二時，蕭法官會把統計數字提供給司法院要求慎重面對。蕭一弘昨天婉拒媒體採訪，未對投票事件發表看法。

這份表單以「紀念苗栗地院少年庭陳政伸書記官」為名，共五題，包括寫出最喜歡合作的三名法官、最討厭合作的三名法官、具體說明喜歡與該法官共事的原因、討厭的原因、希望法官如何改進當書記官好夥伴？回答問題無須署名。