快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書記官過勞／票選喜歡或討厭？法官：獵巫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

臉書社團「靠北書記官」發起由書記官票選喜歡或討厭合作的法官（含檢察官），此舉引發法官質疑「獵巫、搞對立」。法官認為，司法機關人員職場過勞問題需從制度面改善，讓每位書記官、法官有客觀規則依循，非「好運得時鐘、壞運得龍眼」，粗略的在網路上發起票選、簡述愛恨理由無助解決問題，也會加深外界對法官、書記官的誤會。

「靠北書記官」粉專貼文指出，台中地院法官蕭一弘私訊小編揭露書記官疑似過勞病故事件，稱蕭法官希望能喚醒其他法官對書記官工作環境重視，因此提供Google表單鼓勵大家踴躍填寫，統計到五月廿日午夜十二時，蕭法官會把統計數字提供給司法院要求慎重面對。蕭一弘昨天婉拒媒體採訪，未對投票事件發表看法。

這份表單以「紀念苗栗地院少年庭陳政伸書記官」為名，共五題，包括寫出最喜歡合作的三名法官、最討厭合作的三名法官、具體說明喜歡與該法官共事的原因、討厭的原因、希望法官如何改進當書記官好夥伴？回答問題無須署名。

司法院 書記官

延伸閱讀

苗栗地院書記官疑過勞病故 院方喊爭取遺屬從優撫卹、組專案小組調查

法官、書記官之死…司法院爭取修總員額法 解決過勞難題

法官發起投票選最愛、最恨法官...法界有雜音「反感」

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

相關新聞

書記官疑過勞死 小孩才8月大

苗栗地方法院少年法庭書記官陳政伸今年二月病故，臉書粉絲專頁「靠北書記官」前晚貼文指他疑似配屬工作壓力過大的法官，因過勞發...

觀察站／悲劇頻傳 司法過勞問題有解？

法官、書記官過勞事件頻傳，司法院面對外界批評，做出檢討工時等四大決議，但只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，未解決案件量暴增、人力不...

書記官過勞／書記官：我們是油麻菜籽命

「我們就是油麻菜籽命…」，一名某法院已轉行政單位的書記官表示，配屬的法官壓力大，書記官跟著壓力大，遇上好法官像上天堂，遇...

書記官過勞／爭修法增員額 法界：早該做

法官、書記官之死，引爆司法過勞議題。司法院表示將爭取修改「中央政府機關總員額法」增加人力，資深法官表示，五年前修法增補一...

書記官過勞／票選喜歡或討厭？法官：獵巫

臉書社團「靠北書記官」發起由書記官票選喜歡或討厭合作的法官（含檢察官），此舉引發法官質疑「獵巫、搞對立」。法官認為，司法...

書記官過勞／噩耗傳來 同事泣不成聲

「他為人謙恭和善，有事拜託都不會拒絕，生病請假前還掛念著會不會因此對其他同事造成負擔；當噩耗傳來那天，科室同仁幾乎泣不成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。