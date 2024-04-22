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男涉虐女友9月嬰兒 再延押2月

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市王姓男子不滿沈姓女友有意與陳姓前夫復合，涉嫌虐待沈與陳所生的九個月大女嬰，致腦膜下腔出血，經送醫救回留下癲癇等後遺症；王被依重傷害罪嫌起訴，羈押近半年後聲請具保停押。高雄地方法院查出，案發後他欲逃往東南亞金三角工作，有逃亡意圖，裁定續押二個月。

檢警調查，沈姓女子帶著與陳姓前夫所生的九個月大女嬰，與王姓男子同居，王得知沈欲與陳復合，去年六月廿四至廿七日，趁照顧女嬰時，多次毆打、頭槌、扯髮、倒吊、搖晃；女嬰一度昏厥，經送醫診斷出腦膜下腔出血、全身多處挫傷，開刀救回性命，留下癲癇、右側肢體無力及偏癱、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常等後遺症。

警方拘提王，高雄地檢署聲押獲准，去年十一月依重傷害罪嫌起訴，移審法院後，院方裁定續押三個月，今年三月再裁定延押二個月。

王羈押近半年，主張案發前他雖申請護照，但早無出國想法，沒有逃亡、串證意圖，且相關事證都已由檢方查扣，委請律師向法院聲請具保停押。

法官發現，去年七月王曾傳手機訊息給母親，稱要出國工作，已請旅行社代辦護照，且他稱是老闆想派他去東南亞金三角工作。

法官認為，去年六月王被列犯嫌，早知被檢警鎖定，仍意圖至東南亞工作，開羈押庭時，經傳喚未到，被拘提才到庭，具逃亡可能，案發後又刪光與沈的手機對話紀錄，有滅證行為；審酌趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，他有逃亡、滅證可能，具羈押必要，駁回聲請，五月起延押二個月。

東南亞

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