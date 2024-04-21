和小姑丈夫談婚外情…大嫂被招攬投資柬埔寨遭詐 人財兩失又挨告

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名婦人和小姑丈夫「小王」婚外情，小王除了拉大嫂買保險，又招攬大嫂投資柬埔寨不動產開發事業，卻被詐騙血本無歸，小王後又感情轉淡，婦人不甘人財兩失，要討回投資的錢，卻讓兩人婚外情意外曝光，小姑得知氣炸提告，彰化地方法院判大嫂需賠小姑25萬元，但小姑丈夫也得返還大嫂36萬多元投資款。

宛如八點檔霹靂火劇情，彰化一名婦人2016年間因小姑的丈夫向她招攬保險，兩人常通電話、傳line，發生不倫之戀，甚至到外地出遊發生性行為，婚外情長達5年。

男方也向外遇的大嫂招攬投資柬埔寨不動產開發事業，大嫂即陸續匯了5萬元美元（約為150萬元台幣）給他投資柬埔寨，但2022年男方告訴大嫂他被詐騙血本無歸，兩人也感情生變，大嫂不甘人財兩失，向男方追討投資款，卻被小姑發現此段婚外情，憤而提告，並求償百萬元。

不過大嫂否認和小姑的丈夫發生婚外情，表示委託男方投資柬埔寨，男方雖說遇到詐騙集團而血本無歸，但並未提出相關證明，她懷疑根本沒有投資行為，而是故意詐欺侵占她的錢，又配合小姑提告，而編出婚外情自白書。

男方表示，他是2017年接觸到ICW集團公司投資案，認為投資案具有未來前景，且獲利豐厚，不僅自己和家人均有投資，也向大嫂介紹此投資案，大嫂才會陸續

拿出約150萬元投資，而且他也曾把間ICW集團25萬多元的利息和運營紅利給大嫂，後因該集團無法正常發放利息，被判非法吸金，他也是受害人。

法官發現，兩人的對話簡訊中包括「你幫我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足…妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「既然你這莫不在乎我們的感情、你給我的傷，我會放在心裡」等語，足見兩人有男女朋友間的交往關係，直到2020年兩人感情才淡了。

因此法官認為大嫂有侵害到小姑的婚姻，判賠25萬元，並認定大嫂有委託小姑的丈夫投資，但男方尚有36萬多元並未匯出投資，因此需返還大嫂。

彰化縣一名婦人和小姑的丈夫「小王」婚外情，小王又招攬大嫂投資柬埔寨不動產開發事業，卻被詐騙血本無歸，大嫂追討投資款項，卻讓兩人婚外情曝光。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名婦人和小姑的丈夫「小王」婚外情，小王又招攬大嫂投資柬埔寨不動產開發事業，卻被詐騙血本無歸，大嫂追討投資款項，卻讓兩人婚外情曝光。記者林宛諭／攝影

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