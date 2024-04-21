拆偷拍論壇「創意私房們」 衛福部跨部會討論4大方向

藝人黃子佼為偷拍論壇「創意私房」高級會員，最後獲緩起訴處分，並繳納120萬元罰金，遭受輿論撻伐，衛福部19日召開跨部會會議，盤點四大修法方向，共識包括，未來付費觀覽或持有兒少性影像者，刑度比單純持有高；封網條件增加「犯罪嫌疑情節重大者」；研擬增加主動巡查相關條文等。

衛福部19日邀集司法院、法務部、警政署、金管會、數位部等，針對兒少性剝削召開跨部會會議，針對四大修法方向均有所討論，但仍待相關部會進一步研議。

第一，針對犯罪行為類型，李麗芬說，包括重製是否納入規範、付費觀覽或持有兒少性影像者，是否要擴大納入、範圍為何等都有討論。

第二，封網的相關流程，李麗芬表示，過去對於這類兒少性剝削的內容，是業者經通知下架卻未配合，或網站沒有對應的聯繫方式等，才會採取封網作法，後續預計會增加第三條路，也就是「增加犯罪嫌疑情節重大」，以「創意私房」為例，裡面的內容幾乎都是偷拍，或兒少性影像等犯罪內容，只要主管機關認為犯罪節重大，就可以封網。

第三，提高刑度可行性，李麗芬說，會參考其他國家的案例調整刑度，但得出的共識之一，為「付費」觀覽或持有兒少性影像者，刑度會比單純持有還要重，但仍待司法院和法務部，進行進一步的討論。