法官、書記官之死…司法院爭取修總員額法 解決過勞難題

士林地院法官李昭然墜樓身亡，法官協會19日發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率同仁獻花，並在樹上繫黃絲帶，法官及檢察界有不少人到場哀悼。（記者李隆揆／攝影） 苗栗地院少年庭書記官陳政伸，疑配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，住院多次，今年2月間因敗血症併肝腎衰竭過世。司法院今強調，同仁工作負擔過重，將積極爭取修改「中央政府機關總員額法」增加人力投入審判業務，解決過勞難題。

昨晚，臉書靠北書記官po文透露，苗栗地院少年庭書記官陳政伸疑因過勞生病死亡；本月12日士林地院法官李昭然不堪工作壓力身亡，全國法官首度發起「白花追思運動」本月19日高院民庭陳姓女法官，研究案情時暈倒，目前仍在加護病房觀察，尚未清醒，正接受低溫療法療程，靜待醫師觀察診斷。

司法院今強調，目前同仁們的工作負擔確實過重，司法院除了透過「約僱」增加相關輔助人力、持續朝簡化相關訴訟、行政流程的方向努力外，目前更積極向行政部門爭取再次修改「中央政府機關總員額法」希望能增加司法機關的人力員額，讓更多人力投入審判業務，確實減少同仁們的工作負擔。

司法院表示，歷來有採取爭取「修改總員額法增補人力」、「修正相關法規遏止濫訴」、「推動訴訟外解決紛爭機制以疏減案源」等措施，希望減輕法院內法官、書記官等同仁的工作負擔。

司法機關普遍過勞問題難解，對此，司法院指出，因社會型態變遷，湧入法院的案件數增加，相關措施仍趕不上案件增加的速度，案件分給法官，同時也會增加書記官工作量，未來均會一併考量書記官、錄事、法助員額；將請各法院院長密切關心第一線同仁們的工作狀況，及時採取相關行政措施調節工作量，呼籲各界正視司法過勞的現象。