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渣男在超商記下女子手機號碼 將她騙出強吻吃官司
郭姓男子在台南市某超商內，聽聞超商店員詢問女子電話時，暗中記下，隨後撥打電話未待女子接聽即掛斷，女子誤以為友人而回撥，郭回說你下來看看就知道我是誰，相約見面。女子前往查看時，郭違反她意願，強摟、強吻，女被害人不甘受辱提告。台南地院法官依郭觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑8月，考量已和被害人和解，緩刑4年，案可上訴。
法官並宣告郭於緩刑期間付保護管束，並應自判決確定後一年內，參加法治教育6場次；郭並應履行賠償義務；以及禁止對女被害人實施身體、精神上不法侵害及騷擾。
判決說，郭於去年10月30日凌晨3點多，在台南市東區某超商內，聽聞超商店員詢問女子電話時，將之記下，隨後撥打電話，未待她接聽即掛斷，她誤以為友人而回撥，並因郭告以「你下來看看就知道我是誰」等語，相約在台南市東區某處見面。
女子於凌晨3點21分許前往查看時，郭違反她意願，無視推阻及拒絕，強摟、強吻她嘴唇，見她掙脫後，又自後追逐到樓梯間，將她壓制於牆，強摟及強吻。女子一再告以「我根本不認識你，請你離開」，郭才自行離開現場。
法官審酌郭與女被害人並不認識，不思尊重她身體自主權，深夜見孤身可欺，竟違反告訴人意願強制猥褻，致告訴人身心受創，念及郭於法院審理中坦承犯行，且與女方達成調解等情狀量刑。
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