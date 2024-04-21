快訊

被自己長裙絆倒！陸女印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡

影／16人中彈！ 美百人派對傳槍響 2男子當場身亡

天氣悶熱手腳容易起奇癢無比小水泡？一圖看懂這樣吃遠離濕疹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗書記官疑過勞死…同業嘆司法界內幕：書記官如油麻菜籽命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，其他法院書記官感嘆，書記官猶如油麻菜籽命。本報資料照片
苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，其他法院書記官感嘆，書記官猶如油麻菜籽命。本報資料照片
苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，陳生前配屬法官，其他法院書記官表示，書記官猶如油麻菜籽命，如果配屬法官壓力大，書記官跟著壓力也大；運氣不同，就有天堂與地獄之別。

「靠北書記官」昨天晚間PO文，指出陳姓書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，過世時，小孩出生才8個月，台中地方法院蕭姓法官發起調查，並為書記官發聲，PO文引發熱議。

一名與陳書記官配屬法官合作過的警官直言，法官太認真帶頭做，書記官壓力也會很大，「大家有點怕」，這名警官說，鍾東錦去年11月10日參加苗栗地院與縣府處理少年事件聯繫會議，就對法官有關少年涉及犯罪的介入處理及輔導，為兒少生命織安全網，保障及促進兒童及少年權益等論述，留下深刻的印象。

一名法官認為陳書記官是佛心系，就是不懂拒絕，他表示，「靠北書記官」PO文配屬工作壓力大的法官，真正的含意是什麼？法官工作壓力大，書記官跟著壓力大？還是書記官配這個法官壓力很大？類似油麻菜籽？

一名轉職到行政單位的書記官就有感，表示書記官是油麻菜籽命，配到好的長官像天堂，遇到EQ情商差的長官，真的像生活在地獄，好像有運氣成分。

「靠北書記官」PO文，指出陳姓書記官疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，敗血症併肝腎衰竭過世，引起熱議。圖／擷自「靠北書記官」
「靠北書記官」PO文，指出陳姓書記官疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，敗血症併肝腎衰竭過世，引起熱議。圖／擷自「靠北書記官」

書記官

延伸閱讀

苗栗地院書記官疑過勞病逝 同事不捨：他生病請假還掛念工作

疑似過勞苗栗地院書記官過世 配屬法官風評「認真」

書記官敗血症肝腎衰竭過世 靠北書記官開放填寫最喜歡、討厭合作法官

苗栗客家桐花婚禮邁入第19年 36對佳偶今日締結良緣

相關新聞

苗栗書記官疑過勞死…同業嘆司法界內幕：書記官如油麻菜籽命

苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，陳生前配屬法官，其他法院書記官表示，書記官猶如油麻菜籽命，如果配屬法官壓力大，書...

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

士林地院法官李昭然意外身亡，外界關注司法過勞議題，台中地院法官蕭一弘昨晚向臉書社團「靠北書記官」傳訊，有書記官疑過勞病逝...

釋憲案將辯論 犯保協會調查：96.7%犯罪被害人家屬贊成死刑

憲法法庭將於23日進行死刑釋憲案言詞辯論，犯罪被害人保護協會所陳報的專家諮詢意見書中提出一份問卷調查，有96.7%故意犯...

苗栗地院書記官疑過勞病逝 同事不捨：他生病請假還掛念工作

「靠北書記官」臉書粉絲專頁披露苗栗地方法院少家庭陳姓書記官生前疑似過勞病故，同事指出陳姓書記官生前相當負責任，直到生病請...

法官發起投票選最愛、最恨法官...法界有雜音「反感」

士林地院法官李昭然身亡，外界關心司法過勞議題，台中地院法官蕭一弘傳訊臉書「靠北書記官」社團，提及有書記官疑因過勞病逝，還...

渣男在超商記下女子手機號碼 將她騙出強吻吃官司

郭姓男子在台南市某超商內，聽聞超商店員詢問女子電話時，暗中記下，隨後撥打電話未待女子接聽即掛斷，女子誤以為友人而回撥，郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。