苗栗書記官疑過勞死…同業嘆司法界內幕：書記官如油麻菜籽命

苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，其他法院書記官感嘆，書記官猶如油麻菜籽命。本報資料照片 苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，陳生前配屬法官，其他法院書記官表示，書記官猶如油麻菜籽命，如果配屬法官壓力大，書記官跟著壓力也大；運氣不同，就有天堂與地獄之別。

「靠北書記官」昨天晚間PO文，指出陳姓書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，過世時，小孩出生才8個月，台中地方法院蕭姓法官發起調查，並為書記官發聲，PO文引發熱議。

一名與陳書記官配屬法官合作過的警官直言，法官太認真帶頭做，書記官壓力也會很大，「大家有點怕」，這名警官說，鍾東錦去年11月10日參加苗栗地院與縣府處理少年事件聯繫會議，就對法官有關少年涉及犯罪的介入處理及輔導，為兒少生命織安全網，保障及促進兒童及少年權益等論述，留下深刻的印象。

一名法官認為陳書記官是佛心系，就是不懂拒絕，他表示，「靠北書記官」PO文配屬工作壓力大的法官，真正的含意是什麼？法官工作壓力大，書記官跟著壓力大？還是書記官配這個法官壓力很大？類似油麻菜籽？