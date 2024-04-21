服刑已36年…死囚邱和順案 520後可能啟動再審

死囚邱和順（中左）被認定是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達卅六年，高檢署最近召開審查會，針對新事證進行檢視調查，不排除替邱和順啟動再審程序。本報資料照片

台灣司法史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，迄今服刑長達卅六年，義務律師團五年前曾向台灣高檢署「辦理有罪確定審查委員會」提出聲請審查，期待能重審邱和順案的證據和事實，但被駁回；高檢署上個月再次召開審查會，針對邱和順救援團隊近來提出「發現新事實新證據」討論，知情人士說，檢方有意替邱和順之利益聲請再審，若真如此，邱和順有望成為賴政府上任後，首位獲啟動再審程序的死囚。

司法實務上，再審制度是在救濟原確定裁判認定事實錯誤而設，而聲請再審必須具備法定的再審理由。邱和順被控涉及男童陸正撕票等案，二○一一年被判死刑定讞，義務律師團聲請四次再審、皆遭法院駁回，連檢察總長提非常上訴亦遭駁回，顯見確定判決欲透過非常救濟程序推翻，極其嚴格。

二○一五年立法院三讀通過刑事訴訟法第四二○條第一項第六款，就將發現新事實、新證據的要件加以放寬，且於同條第三項更明文所謂新事證，不僅指的是判決確定前已發現未調查者，亦包括判決確定後始出現的事證。

二○一七年法務部訂定「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，目的是要發揮檢察官義務，協助冤錯案當事人提出再審或非常上訴，而非依賴被告自行提出再審糾正錯誤判決。

據了解，高檢署「辦理有罪確定審查委員會」依據此項作業要點，今年三月曾對邱和順案再開審查會議，由檢察長張斗輝擔任召集人，副召集人為主任檢察官陳宏達、執行秘書為檢察官張瑞娟，與會人士還有專家學者；會議討論的重點，聚焦在邱和順案再被提出「新事實或新證據」方面，由於新事實或新證據是實務上最具重要性的再審事由，審查小組檢視新事證後，認有機會啟動再審機制。

高檢署證實，三月間確實有針對邱和順個案開過審查會，但審查會討論內容依規定必須保密，書面資料也都是「密件」，因此無法透露「新事實或新證據」是什麼，但檢察官對於受判決人之利益，一定會詳盡調查，目前還沒有定案。據指出，審查小組成立以來，雖受理逾五十起聲請案，但僅有四件成功通過審查。

儘管本月廿三日憲法法庭將就死刑是否違憲行言詞辯論，但結局仍是未定數。如今可以讓邱和順「活著出來」的關鍵，除總統特赦外，高檢署「辦理有罪確定審查委員會」為邱和順之利益聲請再審，或許是唯二救濟管道。