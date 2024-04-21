聽新聞
test
0:00 / 0:00

服刑已36年…死囚邱和順案 520後可能啟動再審

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

死囚邱和順（中左）被認定是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達卅六年，高檢署最近召開審查會，針對新事證進行檢視調查，不排除替邱和順啟動再審程序。本報資料照片
死囚邱和順（中左）被認定是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達卅六年，高檢署最近召開審查會，針對新事證進行檢視調查，不排除替邱和順啟動再審程序。本報資料照片

台灣司法史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，迄今服刑長達卅六年，義務律師團五年前曾向台灣高檢署「辦理有罪確定審查委員會」提出聲請審查，期待能重審邱和順案的證據和事實，但被駁回；高檢署上個月再次召開審查會，針對邱和順救援團隊近來提出「發現新事實新證據」討論，知情人士說，檢方有意替邱和順之利益聲請再審，若真如此，邱和順有望成為賴政府上任後，首位獲啟動再審程序的死囚

司法實務上，再審制度是在救濟原確定裁判認定事實錯誤而設，而聲請再審必須具備法定的再審理由。邱和順被控涉及男童陸正撕票等案，二○一一年被判死刑定讞，義務律師團聲請四次再審、皆遭法院駁回，連檢察總長提非常上訴亦遭駁回，顯見確定判決欲透過非常救濟程序推翻，極其嚴格。

二○一五年立法院三讀通過刑事訴訟法第四二○條第一項第六款，就將發現新事實、新證據的要件加以放寬，且於同條第三項更明文所謂新事證，不僅指的是判決確定前已發現未調查者，亦包括判決確定後始出現的事證。

二○一七年法務部訂定「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，目的是要發揮檢察官義務，協助冤錯案當事人提出再審或非常上訴，而非依賴被告自行提出再審糾正錯誤判決。

據了解，高檢署「辦理有罪確定審查委員會」依據此項作業要點，今年三月曾對邱和順案再開審查會議，由檢察長張斗輝擔任召集人，副召集人為主任檢察官陳宏達、執行秘書為檢察官張瑞娟，與會人士還有專家學者；會議討論的重點，聚焦在邱和順案再被提出「新事實或新證據」方面，由於新事實或新證據是實務上最具重要性的再審事由，審查小組檢視新事證後，認有機會啟動再審機制。

高檢署證實，三月間確實有針對邱和順個案開過審查會，但審查會討論內容依規定必須保密，書面資料也都是「密件」，因此無法透露「新事實或新證據」是什麼，但檢察官對於受判決人之利益，一定會詳盡調查，目前還沒有定案。據指出，審查小組成立以來，雖受理逾五十起聲請案，但僅有四件成功通過審查。

儘管本月廿三日憲法法庭將就死刑是否違憲行言詞辯論，但結局仍是未定數。如今可以讓邱和順「活著出來」的關鍵，除總統特赦外，高檢署「辦理有罪確定審查委員會」為邱和順之利益聲請再審，或許是唯二救濟管道。

司法 憲法法庭 檢察官 死刑 死囚 邱和順

延伸閱讀

大法官下周辯論死刑存廢 柯建銘：尊重司法、呼應民意

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

憲法法庭下周討論死刑存廢 柯建銘：社會對話凝聚共識

憲法法庭死刑辯論將登場 藍委：廢死非進步立法

相關新聞

邱和順案／死刑定讞遲未伏法 陸正父斥「政府無能腐敗」

陸正高齡八十二歲的父親陸晉德獲悉邱和順未來有機會獲再審，他哀痛抗議強調邱死刑定讞早該伏法，政府拖延案件是在懲罰被害人家屬...

服刑已36年…死囚邱和順案 520後可能啟動再審

台灣司法史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，迄今服刑長達卅六年，義務律師團五年前曾向台灣高檢署「辦理有罪確定審查委員會」提...

書記官敗血症肝腎衰竭過世 靠北書記官開放填寫最喜歡、討厭合作法官

士林地院法官李昭然因工作壓力大身亡，臉書「靠北書記官」4月20日晚間貼文指出，書記官遭到職場不法侵害的聲音，不該被埋沒，...

邱和順案／所有疑點已交代 法官：確信才判死

一九八七年男童陸正遭綁架，同年女保險業務員柯洪玉蘭也被分屍，邱和順被控為主嫌，從一審至更十一審都判死刑，最高法院二○一一...

疑似過勞苗栗地院書記官過世 配屬法官風評「認真」

苗栗地方法院陳姓書記官今年2月病故，臉書粉絲專頁「靠北書記官」20日晚上PO出他生前疑似配屬工作壓力過大的法官過度勞累，...

台南童偷曾祖母500元 父親怒不可遏「手毆腳踹」吃官司

台南有名國小學童去年12月間在住處偷拿曾祖母外套口袋內現金500元，學校老師發覺後，告訴學童父親後，父親怒不可遏，在學童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。