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他慘遭外牆掉落水泥塊砸到腳趾骨折 台南老鎖店屋主疏於修繕吃官司

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區一鎖店興建迄今55年，疏於維護修繕，去年8月27日晚間外牆掉落水泥塊，砸傷站在騎樓的李姓男子右腳，致其大腳趾、第5蹠骨骨折，怒告顏姓女屋主，顏婦坦承不諱，但雙方就賠償金額未達共識，法官認李受傷與顏婦過失有因果關係，認她犯過失傷害罪處拘役50日。

檢警調查，案發當晚8時30分許，李站在房屋騎樓，遭外牆掉落水泥塊砸到腳部，致右腳挫傷併右側大腳趾移位粉碎性骨折、右側第5蹠骨骨折。李就醫診斷後，對屋主提起刑事附帶民事告訴。

台南地院認為，該建物1968年建造，興建迄今已55年，且1樓為騎樓，會有行人往來行走，屋主本應注意屋齡較高房屋的管線維護及外牆修繕，又當時無不能注意情事，卻因疏未注意定期管理、維護，致外牆水泥塊脫落，認屋主有過失甚明。且李受傷與屋主過失行為間，具有相當因果關係，事證明確，應依法論科。

台南地院表示，顏婦為建物所有人，理應善盡管領、維修責任，又自陳房屋數年前曾鑑定是否屬於危樓，雖後來沒有問題，但她卻疏忽長期未加維護，外牆因而脫落水泥塊砸傷李，顏婦自有過失。

且考量顏婦犯後能坦承犯行，並表示願意賠償李，應非無悔意，惟因雙方就賠償金額未能達成共識，未能達成和解或賠償，認她犯過失傷害罪處拘役50日，可上訴。另民事部分仍在審理中。

台南地院表示，顏婦為建物所有人，理應善盡管領、維修責任，但她卻疏忽長期未加維護，外牆因而脫落水泥塊砸傷李，顏婦自有過失。圖／本報資料照
台南地院表示，顏婦為建物所有人，理應善盡管領、維修責任，但她卻疏忽長期未加維護，外牆因而脫落水泥塊砸傷李，顏婦自有過失。圖／本報資料照

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