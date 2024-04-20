影／上網借3萬還不出來被押走 使眼色求救北警攔車救人

38歲蔣姓產險業務員，因為向融資公司借款3萬元還不出來，日前討債公司人員在他位於台北巿南陽街與襄陽路口的公司附近樓下被押走，幸好業務員機警，找理由使眼色向同事求救，轄區中正一警分局，在4個路口後的館前路攔車救人。

業務員今年3月因為投資失利身上沒錢，上網找了一家融資公司，借貸3萬元。但業務員還不出錢，疑似是地下錢莊的投資公司，找來楊姓、賴姓兩名男子討債。

楊、賴兩嫌與業務員相約公司樓下，雙方見面後，邀請業務員上車詳談，業務員上車後，手機就被拿走，並要求他打電話給家人協助還債，業務員害怕，聲稱他可以回家，找值錢物品變現還債；業務員佯裝要先回公司拿鑰匙，才能開住處大門。