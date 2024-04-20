她婚前只允許牽手 油漆工男友硬上喊「會負責」下場曝

廖姓油漆工人上網認識1名女子展開交往，一起上汽車旅館不顧對方拒絕，強吻襲胸還拉她手摸自己生殖器，女子哭喊「你說過不勉強我的」，謝還說「我會負責、我會帶套」硬上得逞，女子並稱有和廖強調「她的思想是婚前只允許牽手」仍遇害，法院依強制性交罪判廖3年2月，可上訴。

檢警調查，廖男2022年8月5日約女子在桃園中壢區首度見面，同月11日又一起到台中火車站附近商旅開房間休息，廖脫到全身剩下內褲躺在床上，還向女子求歡表示要擁抱，又趁她靠近時強吻、親耳朵及胸部，甚至扯掉內衣服摸胸部。

女子當時哭喊「你說過不強迫我的」、「我不要」，廖卻回「不然摸摸就好」，又強摸她下體、抓她手摸自己生殖器，並稱「要嘛口交，要嘛進入」，最後硬上得逞，女子遇害後跟朋友哭訴、報警才曝光。

台中地院審理時，廖男矢口否認犯行，辯稱是女子主動約他出面，也經對方同意去汽旅休息，有擁抱、親吻女子，但要摸她下體時就被拒絕，否認抓對方手摸自己生殖器。

女子證稱，曾和廖男強調「我的思想是，婚前只允許牽手」 ，結果一進到汽旅廖男就脫的只剩一條內褲，躺不到5秒就翻身壓過來強吻，還對她胸部又舔又吸，她不斷拒絕說「不要這樣，你說過不勉強我的」，廖卻回「一次就好，我會負責，我會戴套。」

女子說，廖男對她的行為，她都不願意，自己完全沒有退路，一再拒絕廖都不停下來，且廖還自稱有小弟，認為他有黑道背景很害怕反抗會遭遇什麼後果。