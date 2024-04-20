她國道狂飆時速229公里遭吊照半年 法院見這理由幫撤罰單

台中吳姓女子開車經國道1號南下311.4公里時，竟然以時速229公里狂飆被開單罰3萬6000元、吊照半年，她不服提行政訴訟主張測速前方的「警52」標示被樹枝遮擋，法院勘驗現場照片，發現樹枝茂密程度確實遮蔽標示，用路人得幾乎平行才看得到，認為吳有理由判撤銷原處分，可上訴。

吳女2023年10月8日凌晨12點多開車經國道1號南向311.4公里處，被國道警方認定超速，並經雷達測定時速高達每小時229公里，已超速119公里，經開單舉發由台中市交通事件裁決處對吳女處罰鍰3萬6000元、記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，還要吊扣牌照6個月。

吳女不服提行政訴訟，台中高等行政法院查，高速公路局南區養護工程分局雖在國1南向310.9公里處設有固定式「警52」測速取締標誌，而實際測速地點為南下311.4公里處，距離警告標誌相差500公尺，符合規定。

但法院根勘驗畫面，發現吳女10月8日超速被開單後，同月26日再行經南下310.9公里處拍到的畫面，顯示現場「警52」的標誌確實因前方樹枝茂密遭遮蔽，吳女行經南下310.8公里時，仍無法看到有該標示，直到幾乎平行處時，刻意往右前方觀察才能發現。