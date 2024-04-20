曾辦多起大案違逆當道 檢察官黃朝貴提早退休改任律師

辦過多起各方矚目大案、近40年資歷的高檢署檢察官黃朝貴，日前退休轉任律師、事務所今天開張。同輩稱讚他耿直敢拚敢衝，追求司法獨立，後因不為當道所喜無從發揮。他感慨現有制度檢察首長政治任命，只要牽涉到政治、檢察官就很難獨立。

而今身分轉換成檢察官對手，黃朝貴說，雖律師職在為被告辯護，但自認退休生活無虞、不為營利工作，遇到認為毋需多花律師費時，他會直接請對方別浪費錢，明顯犯罪者也會直白勸說認罪、爭取減刑，不會為賺錢浪費司法資源、甚至為虎作倀。

黃朝貴曾任屏東、金門地檢署檢察官與雲林、高雄地檢署主任檢察官。辦過屏東縣議長鄭太極殺人等大案，更破天荒搜索立法院、讓偽造股票的「紅包本」立委廖福本入獄。還有台南市長施治明天闕大樓案、金門縣長陳水在金酒案、台南縣長蘇煥智賄選案、台南市長許添財海安路地下街弊案等地方矚目案件。後被調高檢署、便不在第一線查案。

老友指出，黃朝貴因不樂與權貴來往、行事又不符當權主流風向，已被「冷凍」多年無法發揮所長，而今提早退休改當律師是明智決定，親友都樂見。

黃朝貴面對公職生涯起伏跌宕不多談，但對政治的手要伸入司法、檢察體系無法獨立一直很不以為然，遺憾身在其中無法有所突破改變。

他曾在台北車站看到內外滿是外籍移工，嚴重妨礙旅客通行，公開指謫北車「已被外勞攻陷，吃飯睡覺野餐擠滿，政府再不處理，不僅有礙觀瞻，也會出亂子。」遭指控「歧視外勞」；但他認為交通要地非群眾聚集休息處所，以乘客身分發表心聲。也曾質疑雜誌以限制招標拿到地方政府宣導標案，之後又做首長民調的可信度，引來首長與立委撻伐。

資深官警說，「黃朝貴很挺警察、卻也曾被警察擺道、甚至牽連處分沒辦法升官」。黃朝貴不否認挺警察；但他認為警界終究無異社會、提醒員警要注重法律尤其程序正義、應對要謹慎避免觸法。他說，常有警察或因無心之過，需要法律諮詢協助，可以找他。