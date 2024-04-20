快訊

美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈！目標是軍事基地 「已摧毀雷達站」

火災吸入濃煙「恐賠掉20年肺活量」 蘇一峰：遇到廢氣快離開

曾辦多起大案違逆當道 檢察官黃朝貴提早退休改任律師

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

辦過多起各方矚目大案、近40年資歷的高檢署檢察官黃朝貴，日前退休轉任律師、事務所今天開張。同輩稱讚他耿直敢拚敢衝，追求司法獨立，後因不為當道所喜無從發揮。他感慨現有制度檢察首長政治任命，只要牽涉到政治、檢察官就很難獨立。

而今身分轉換成檢察官對手，黃朝貴說，雖律師職在為被告辯護，但自認退休生活無虞、不為營利工作，遇到認為毋需多花律師費時，他會直接請對方別浪費錢，明顯犯罪者也會直白勸說認罪、爭取減刑，不會為賺錢浪費司法資源、甚至為虎作倀。

黃朝貴曾任屏東、金門地檢署檢察官與雲林、高雄地檢署主任檢察官。辦過屏東縣議長鄭太極殺人等大案，更破天荒搜索立法院、讓偽造股票的「紅包本」立委廖福本入獄。還有台南市長施治明天闕大樓案、金門縣長陳水在金酒案、台南縣長蘇煥智賄選案、台南市長許添財海安路地下街弊案等地方矚目案件。後被調高檢署、便不在第一線查案。

老友指出，黃朝貴因不樂與權貴來往、行事又不符當權主流風向，已被「冷凍」多年無法發揮所長，而今提早退休改當律師是明智決定，親友都樂見。

黃朝貴面對公職生涯起伏跌宕不多談，但對政治的手要伸入司法、檢察體系無法獨立一直很不以為然，遺憾身在其中無法有所突破改變。

他曾在台北車站看到內外滿是外籍移工，嚴重妨礙旅客通行，公開指謫北車「已被外勞攻陷，吃飯睡覺野餐擠滿，政府再不處理，不僅有礙觀瞻，也會出亂子。」遭指控「歧視外勞」；但他認為交通要地非群眾聚集休息處所，以乘客身分發表心聲。也曾質疑雜誌以限制招標拿到地方政府宣導標案，之後又做首長民調的可信度，引來首長與立委撻伐。

資深官警說，「黃朝貴很挺警察、卻也曾被警察擺道、甚至牽連處分沒辦法升官」。黃朝貴不否認挺警察；但他認為警界終究無異社會、提醒員警要注重法律尤其程序正義、應對要謹慎避免觸法。他說，常有警察或因無心之過，需要法律諮詢協助，可以找他。

楊姓退警說，黃朝貴早年與幾名同輩都屬「衝組」檢察官、充滿精彩故事。公職生涯追求檢察官獨立、偵查不受上級主導干涉。而今轉為律師，相信更能幫助弱勢避免不當司法對待。

檢察官黃朝貴曾辦多起大案，退休改任律師，在永康中華路開設「景揚法律事務所」今天開張。記者周宗禎／攝影
檢察官黃朝貴曾辦多起大案，退休改任律師，在永康中華路開設「景揚法律事務所」今天開張。記者周宗禎／攝影
檢察官黃朝貴曾辦多起大案，退休改任律師，在永康中華路開設「景揚法律事務所」今天開張。記者周宗禎／攝影
檢察官黃朝貴曾辦多起大案，退休改任律師，在永康中華路開設「景揚法律事務所」今天開張。記者周宗禎／攝影

律師 檢察官

延伸閱讀

金門贈小三通首航「太武輪」 綠島鄉長：增添調度彈性

李孟諺任新交通部長 基層公務員出身、稱職救火隊賴蘇都重用

100名書記官擠贓物庫、辦公室1扇窗都沒有 台中檢察大樓動土

汪小菲被爆以S媽威脅大S「以債換保」 律師力阻出手

相關新聞

曾辦多起大案違逆當道 檢察官黃朝貴提早退休改任律師

辦過多起各方矚目大案、近40年資歷的高檢署檢察官黃朝貴，日前退休轉任律師、事務所今天開張。同輩稱讚他耿直敢拚敢衝，追求司...

黃子佼持7少女性影像 高檢署發回續查

藝人黃子佼因無正當理由持有七部未成年人性影像，台北地檢署本月三日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，對黃處分緩起訴，檢察官依...

藍黨團：死刑存廢 大法官不應介入

大法官將於廿三日就死刑是否違憲進行辯論，預計七月作出判決。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，強調主流民意反對廢死，且在刑事政...

洩密給詐團 第四波搜索又有10律師涉案

執業律師鄭鴻威被控回傳偵訊內容給詐騙集團首腦，今年二月間遭羈押禁見至今。調查局分析扣案手機，再查出有十名律師透過鄭鴻威擔...

法官之死頭七 全台法院齊哀悼

士林地方法院法官李昭然上周不堪工作壓力墜樓身亡，昨天頭七，法官協會昨發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率領法院同仁...

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署本月3日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢日前依職權送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。