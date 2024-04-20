黃子佼持7少女性影像 高檢署發回續查

藝人黃子佼持有未成年性影像案，緩起訴處分，引發眾怒。 圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼因無正當理由持有七部未成年人性影像，台北地檢署本月三日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，對黃處分緩起訴，檢察官依職權送高檢署再議，高檢署審查後，認為部分偵查不完備，昨天發回北檢續行偵查，近日再傳黃子佼出庭。

檢方查出，黃子佼從二○一四年二月十二日起，加入名為「創意私房」、「小圈子」的販賣女子性影像的網路論壇；他於二○一七年至二○二三年間，在該論壇購買影像，並從二○二三年二月十五日起，用隨身硬碟儲存並持有七部身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒少性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

北檢先前考量，黃子佼坦承犯行，自願拋棄該四ＴＢ硬碟，且無散布或販賣性影像，因此處分緩起訴，同時命黃支付國庫一二○萬元，並書寫悔過書，字數不得少於一二○○字。

由於黃子佼獲緩起訴引發議論，北檢日前依職權送高檢署再議後，高檢署審查認為，一審偵查有不完備之處，決定發回北檢另行偵查，改其他檢察官偵辦。