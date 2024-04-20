聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃子佼持7少女性影像 高檢署發回續查
藝人黃子佼因無正當理由持有七部未成年人性影像，台北地檢署本月三日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，對黃處分緩起訴，檢察官依職權送高檢署再議，高檢署審查後，認為部分偵查不完備，昨天發回北檢續行偵查，近日再傳黃子佼出庭。
檢方查出，黃子佼從二○一四年二月十二日起，加入名為「創意私房」、「小圈子」的販賣女子性影像的網路論壇；他於二○一七年至二○二三年間，在該論壇購買影像，並從二○二三年二月十五日起，用隨身硬碟儲存並持有七部身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒少性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。
北檢先前考量，黃子佼坦承犯行，自願拋棄該四ＴＢ硬碟，且無散布或販賣性影像，因此處分緩起訴，同時命黃支付國庫一二○萬元，並書寫悔過書，字數不得少於一二○○字。
由於黃子佼獲緩起訴引發議論，北檢日前依職權送高檢署再議後，高檢署審查認為，一審偵查有不完備之處，決定發回北檢另行偵查，改其他檢察官偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言