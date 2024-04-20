法官之死頭七 全台法院齊哀悼

士林地院法官李昭然上周墜樓身亡，法官協會昨發起「白花追思運動」。記者李隆揆／攝影

士林地方法院法官李昭然上周不堪工作壓力墜樓身亡，昨天頭七，法官協會昨發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率領法院同仁獻花，並在樹上繫黃絲帶，法官及檢察界有不少曾與李昭然共事的人到場致意，現場一片哀戚，不少人鼻酸落淚，全台各級法院同步在中午十二點哀默追悼，是台灣史上第一次法官們集體哀悼追思。

法官協會理事長沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的，法官協會希望各界重視法官過勞問題。有法官坦言，司法高層因深思減少案源，勞工權益可重視，為何司法官權利不能等同視之？

台北地方法院院長王梅英與李昭然有師生情誼，以卡片寫下「親愛的昭然法官：美好的仗已經打過，當跑的路已經跑盡，所信的道已經守住，安息了，永懷天恩」。

士林地院昨天中午播放影片回顧李昭然生前工作剪影，現場準備白花、黃絲帶，由彭幸鳴代表致詞，彭幸鳴說，「對不起，我們如此依靠著你，沒有警覺傾力支援的背後，無助已悄悄侵襲」、「傑出的好法官，您是我們曾經的肩膀，您，敲響了警鐘」，隨後眾人排隊獻花，許多人鼻酸、紅了眼眶，接替李昭然擔任案件受命法官的蘇琬能也忍不住落淚。

由於李昭然分發前曾在中院學習，台中地院昨午聚集六十多名司法官，紛紛獻花哀悼，多位庭長、審判長及法官都到場致哀，不少同僚默哀時掩面落淚。司法院走廊也擺上一列列白花，許多法警上班時路過，就會拿上一束擺放，不少人說「這是第一次見到這種情況」。

台南地院在大廳以白花及留言牆追思李昭然，法官莊政達提及應加速金字塔型訴訟程序修法進度，以建構現代合理而有效率的司法制度。新北地方法院院長許仕楓和新北地檢署檢察長余麗貞，也分別親自寫下卡片表示對李昭然的哀悼。

「法官之死」震驚社會，有法官說，目前法官審案壓力龐大，案量也比從前暴增許多，近年詐欺案件氾濫，先前有檢警大感吃不消，其實法官也面臨同樣問題，「這案量是過去沒有的。」

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