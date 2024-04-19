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黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署上周依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢日前依職權送台灣高等檢察署再議，高檢署審查後，將案件發回北檢續查。

檢方先前搜索查扣到黃子佼的4TB隨身硬碟，當中存有7張身分不詳的未成年女子性影像。檢方指出，黃從2014年2月12日起，加入販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」。

檢方指出，黃子佼再從2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7個身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，命黃支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，親自簽名後交付北檢。

檢方日前已依職權送高檢署再議，高檢審查後，將案件發回北檢續查，北檢將二度偵辦本案。

藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片

未成年 黃子佼

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